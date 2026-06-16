Tom Barrack i Ali Al-Zaidi razgovarali o planovima za razoružavanje i raspuštanje naoružanih grupa izvan državne kontrole, navodi se u zajedničkom saopćenju

Američki izaslanik i irački premijer razgovarali o naporima Bagdada da svo oružje stavi pod kontrolu države Tom Barrack i Ali Al-Zaidi razgovarali o planovima za razoružavanje i raspuštanje naoružanih grupa izvan državne kontrole, navodi se u zajedničkom saopćenju

Specijalni američki izaslanik za Irak i Siriju Tom Barrack i irački premijer Ali Al-Zaidi razgovarali su o tekućim naporima Bagdada da svo oružje stavi pod isključivu kontrolu države, navodi se u zajedničkom saopćenju.

Razgovori su vođeni tokom njihovog sastanka u ponedjeljak, saopćila je Ambasada SAD-a u Bagdadu u utorak.

U saopćenju se navodi da je sastanak bio posvećen zajedničkoj viziji iračke vlade za izgradnju bolje budućnosti bez terorizma, kao i planovima za razoružavanje i raspuštanje naoružanih grupa koje djeluju izvan državne kontrole, objedinjavanje cjelokupnog naoružanja pod autoritetom vlade te jačanje suvereniteta kako bi zemlja ostala izvan regionalnih sukoba.

"Premijer Al-Zaidi i specijalni predsjednički izaslanik Barrack naglasili su hitnost potpunog završetka ovih napora."

Zvaničnici su ponovo potvrdili posvećenost jačanju trgovinskih i investicionih veza.

Pozdravili su korake koji uključuju izdavanje licence za Starlink, razgovore s kompanijom Chevron o velikim naftnim poljima, povratak američkih energetskih kompanija uz sigurnosne garancije te planove s kompanijom TI Capital za obnovu naftovoda Kirkuk–Banijas, navodi se u saopćenju.

Također su istakli saradnju na zadovoljavanju energetskih potreba Iraka, uključujući projekat terminala za uvoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) u Khor Zubairu.

Naglasili su važnost podrške "snažnom, suverenom i ujedinjenom federalnom demokratskom Iraku, zasnovanom na snažnim ustavnim institucijama, uz osiguravanje pune jednakosti za sve građane na način koji jača jedinstvo, stabilnost i prosperitet Iraka", navodi se u saopćenju.

"Predsjednik Donald Trump raduje se što će sredinom jula u Bijeloj kući ugostiti premijera Al-Zaidija kako bi razgovarali o budućnosti ovog važnog odnosa", prenio je Barrack tokom sastanka.