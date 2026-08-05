Jedanaest američkih gradova domaćina traži od rukovodećeg tijela svjetskog fudbala ažuriranja o pojedinačnim isplatama od milion dolara koje je obećao predsjednik Gianni Infantino

Američki gradovi domaćini traže isplate koje im je FIFA obećala prije Svjetskog prvenstva 2026 Jedanaest američkih gradova domaćina traži od rukovodećeg tijela svjetskog fudbala ažuriranja o pojedinačnim isplatama od milion dolara koje je obećao predsjednik Gianni Infantino

Američki gradovi domaćini Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. traže pojašnjenje u vezi sa statusom pojedinačnih isplata od milion dolara koje je obećalo vodeće tijelo svjetskog fudbala uoči turnira, prema izvještajima koji su se pojavili u utorak.

Finansijska podrška koju je obećao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino prije FIFA Svjetskog klupskog prvenstva 2025. u Sjedinjenim Državama – kao i u Meksiku i Kanadi – trebala je osigurati svakom od 11 američkih gradova domaćina po milion dolara.

Infantino je rekao da će se sredstva koristiti za izgradnju terena za mali fudbal i podršku socijalnim projektima. Međutim, nikakva plaćanja još nisu izvršena, što je navelo američke gradove domaćine da zatraže ažurirane informacije od osoblja FIFA-e o statusu obećanog finansiranja.

FIFA nije izdala službeno saopštenje o isplatama, iako medijski izvještaji ukazuju da su gradovi domaćini više puta uvjeravani da će dobiti doprinos od milion dolara.

Američki gradovi/države domaćini FIFA Svjetskog prvenstva 2026. bili su Sijetl, oblast zaliva San Franciska, Los Anđeles, Dalas, Hjuston, Kanzas Siti, Atlanta, Filadelfija, Njujork/Nju Džersi, Majami i Boston.

Dok je FIFA zadržala ogromnu većinu prihoda od turnira od prodaje ulaznica, medijskih prava, sponzorskih ugovora, komercijalnih koncesija i parkinga, gradovi domaćini bili su odgovorni za pokrivanje većeg dijela troškova organiziranja događaja, uključujući operacije stadiona, stranica za navijače, prijevoz, policiju i sigurnost.

Kontroverza dolazi nakon nastojanja Infantina da proda udio u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, plan od kojeg je odustao prošlog vikenda pod intenzivnim kritikama.

Zajedno s drugim nedavnim kontroverzama, odbačeni plan podstakao je sve glasnije pozive za promjenu vodstva FIFA-e.