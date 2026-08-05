Američki gradovi domaćini traže isplate koje im je FIFA obećala prije Svjetskog prvenstva 2026

Yunus Kaymaz
05. august 2026.•Ažuriranje: 05. august 2026.
Američki gradovi domaćini Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. traže pojašnjenje u vezi sa statusom pojedinačnih isplata od milion dolara koje je obećalo vodeće tijelo svjetskog fudbala uoči turnira, prema izvještajima koji su se pojavili u utorak.
Finansijska podrška koju je obećao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino prije FIFA Svjetskog klupskog prvenstva 2025. u Sjedinjenim Državama – kao i u Meksiku i Kanadi – trebala je osigurati svakom od 11 američkih gradova domaćina po milion dolara.
Infantino je rekao da će se sredstva koristiti za izgradnju terena za mali fudbal i podršku socijalnim projektima. Međutim, nikakva plaćanja još nisu izvršena, što je navelo američke gradove domaćine da zatraže ažurirane informacije od osoblja FIFA-e o statusu obećanog finansiranja.
FIFA nije izdala službeno saopštenje o isplatama, iako medijski izvještaji ukazuju da su gradovi domaćini više puta uvjeravani da će dobiti doprinos od milion dolara.
Američki gradovi/države domaćini FIFA Svjetskog prvenstva 2026. bili su Sijetl, oblast zaliva San Franciska, Los Anđeles, Dalas, Hjuston, Kanzas Siti, Atlanta, Filadelfija, Njujork/Nju Džersi, Majami i Boston.
Dok je FIFA zadržala ogromnu većinu prihoda od turnira od prodaje ulaznica, medijskih prava, sponzorskih ugovora, komercijalnih koncesija i parkinga, gradovi domaćini bili su odgovorni za pokrivanje većeg dijela troškova organiziranja događaja, uključujući operacije stadiona, stranica za navijače, prijevoz, policiju i sigurnost.
Kontroverza dolazi nakon nastojanja Infantina da proda udio u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, plan od kojeg je odustao prošlog vikenda pod intenzivnim kritikama.
Zajedno s drugim nedavnim kontroverzama, odbačeni plan podstakao je sve glasnije pozive za promjenu vodstva FIFA-e.