Američki državni sekretar posjetit će Italiju i Vatikan usred Trumpovih napetosti s Madridom i papom Lavom Putovanje Marca Rubija ima za cilj "unapređenje bilateralnih odnosa", kaže glasnogovornik State Departmenta

Američki državni sekretar Marco Rubio otputovat će u Rim od 6. do 8. maja usred rastućih napetosti SAD-a s Italijom i Vatikanom, javlja Anadolu.

Cilj Rubiovog putovanja je "unapređenje bilateralnih odnosa" s obje zemlje, rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott u izjavi u ponedjeljak.

"Sekretar Rubio sastat će se s rukovodstvom Svete Stolice kako bi razgovarali o situaciji na Bliskom istoku i obostranim interesima na zapadnoj hemisferi", rekao je Pigott.

Sastanci s italijanskim kolegama, dodao je Pigott, fokusirat će se na "zajedničke sigurnosne interese i strateško usklađivanje".

Odluka o slanju Rubija u diplomatsku misiju donesena je nakon što je predsjednik Donald Trump javno izrazio svoje nezadovoljstvo Italijom, saveznicom NATO-a. Razdor se proširio usred zastoja američko-izraelskog rata protiv Irana.

Trump je rekao da će "vjerovatno" povući američke snage iz Italije. Također je ustvrdio da "Italija nije bila od nikakve pomoći".

Tenzije između Bijele kuće i Vatikana tinjaju već mjesecima. Trenje je počelo kada je papa Lav XIV pozvao američke biskupe da brane prava imigranata.

Papa je kasnije izrazio duboku zabrinutost zbog američke otmice predsjednika Venecuele Nicolasa Madura. Ali najjasniji prekid dogodio se kada je papa Lav osudio zajednički američko-izraelski vojni napad na Iran.