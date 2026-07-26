Mike Waltz poručio da je američka vojska spremna za djelovanje uprkos prekidu međusobnih napada druge noći zaredom

Američki ambasador pri UN-u: Trump ostavlja prostor za pregovore s Iranom, ali sve opcije ostaju otvorene Mike Waltz poručio da je američka vojska spremna za djelovanje uprkos prekidu međusobnih napada druge noći zaredom

SARAJEVO (AA) - Američki predsjednik Donald Trump ostavlja prostor za nastavak diplomatskih razgovora s Iranom, ali istovremeno zadržava sve opcije na stolu, izjavio je američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz.

U intervjuu za NBC News Waltz je rekao da predsjednik SAD-a omogućava određeni prostor za diplomatiju, naglasivši da se razgovori s Iranom vode na svim nivoima.

Upitan da li je Trump odustao od daljnje vojne eskalacije, Waltz je odgovorio da to nije slučaj.

"Predsjednik i dalje razmatra sve opcije", rekao je Waltz, dodajući da bi iransko rukovodstvo njegove poruke trebalo shvatiti vrlo ozbiljno.

On je istakao da je američka vojska u punoj pripravnosti te da su dodatne vojne snage raspoređene u regionu s ciljem djelovanja protiv onih koji, kako je naveo, nezakonito napadaju civilni pomorski saobraćaj.

Izjava američkog ambasadora uslijedila je nakon što je drugu noć zaredom izostala razmjena američkih i iranskih napada poslije dvije sedmice intenzivnih bombardovanja.

Prema praćenju događaja koje je provela Anadolu, tokom noći na nedjelju nije bilo prijavljenih eksplozija niti američkih zračnih udara na teritoriji Irana.

Istovremeno, Pakistan i Katar intenzivirali su posredničke napore s ciljem postizanja šire deeskalacije između Washingtona i Teherana.

Sjedinjene Američke Države i Iran su u junu, uz posredovanje Katara i Pakistana, potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre i otvorio put pregovorima o konačnom sporazumu za okončanje sukoba.