Američke baze u Njemačkoj navodno korištene za velike isporuke oružja Izraelu

ISTANBUL (AA) - Velike pošiljke oružja i municije navodno su tokom protekla 24 sata transportovane u Izrael preko američkih vojnih baza u Njemačkoj korištenjem desetina teretnih aviona.

Izraelski Channel 13 objavio je u ponedjeljak da su deseci teretnih aviona koji su iz Izraela stigli u američke baze u Njemačkoj ponovo natovareni municijom prije nego što su se ubrzo vratili u Izrael.

U izvještaju se navodi da izraelska vojska ostaje u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg nastavka napada na Iran te da je određen vremenski okvir za završetak vojnih priprema.

Dodaje se da unutar izraelske administracije raste uvjerenje da bi američki predsjednik Donald Trump uskoro mogao dati "zeleno svjetlo" za obnovljene napade na Iran.

Ministarstvo odbrane Izraela saopćilo je 30. aprila da su u Izrael stigla dva teretna broda i nekoliko aviona koji su iz SAD-a dopremili 6.500 tona municije i lakih oklopnih vozila.

Medijski izvještaji ove sedmice također tvrde da SAD i Izrael intenzivno provode pripreme za moguće napade na Iran.