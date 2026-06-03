Avion je onesposobio brod ispaljivanjem rakete Hellfire u mašinsko prostoriju broda, sprečavajući brod da stigne do Irana, objavila je Centralna komanda

Američka vojska tvrdi da je onesposobila tanker za naftu pod zastavom Bocvane u blizini iranskog ostrva Kharg Avion je onesposobio brod ispaljivanjem rakete Hellfire u mašinsko prostoriju broda, sprečavajući brod da stigne do Irana, objavila je Centralna komanda

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je u utorak da je onesposobila nenatovareni tanker za naftu koji je pokušavao da plovi prema iranskom ostrvu Kharg, javlja Anadolu.

Tankera pod zastavom Bocvane "M/T Lexie" plovio je nenatovaren kroz međunarodne vode prema ostrvu Kharg kada su američke snage počele izdavati upozorenja i naređivati ​​plovilu da promijeni kurs, saopćio je CENTCOM.

"Posada broda je ignorisala ponovljena upozorenja, ne pridržavajući se uputstava američkih snaga više puta tokom 24 sata."

"Američki avion je na kraju onesposobio plovilo ispaljivanjem rakete Hellfire u mašinsko prostoriju broda, sprečavajući tanker da stigne do Irana", navodi se u saopćenju.