Američka vojska izvela napad na plovilo osumnjičeno za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku Jedan muški narko-terorista je ubijen tokom ove akcije, dok su dvojica muškaraca preživjela, saopćila Južna komanda vojske SAD-a

Američka vojska izvela je u utorak napad na plovilo za koje se sumnja da je bilo uključeno u trgovinu narkoticima u istočnom dijelu Tihog okeana, saopćila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država (SOUTHCOM).

Napad je izvela Zajednička operativna grupa Southern Spear po nalogu komandanta SOUTHCOM-a generala Francisa L. Donovana.

"Obavještajni podaci potvrdili su da se plovilo kretalo poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je bilo uključeno u operacije trgovine drogom", navodi se u saopćenju komande.

Komanda je također objavila neklasificirani snimak napada.

"Jedan muški narko-terorista je ubijen tokom ove akcije, dok su dvojica muškaraca preživjela", saopćeno je, uz napomenu da nijedan pripadnik američkih vojnih snaga nije povrijeđen u operaciji.