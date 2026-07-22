Američka Tajna služba upozorava na „izuzetno nestabilno“ sigurnosno okruženje Zvaničnici navode neviđeni obim rizika dok agencija primjenjuje novu tehnologiju za ublažavanje dronova i jača sigurnosne protokole

Rukovodstvo američke Tajne službe upozorilo je u srijedu da je sigurnosna situacija „izuzetno nestabilna“, uz rekordno povećanje prijetnji prema osobama pod zaštitom.

Direktor Sean Curran izjavio je da u svojoj 24-godišnjoj karijeri nije vidio toliki nivo prijetnji, naglašavajući da su pogođeni i visoki savezni zvaničnici i lokalni lideri širom zemlje.

Zamjenik direktora Matthew Quinn rekao je da nije tajna da je Iran javno iskazao namjeru da cilja američkog predsjednika Donalda Trumpa, dodajući da su raniji nedostaci u resursima ispravljeni.

Kao jednu od najvećih prijetnji služba navodi bespilotne letjelice (dronove), upozoravajući da je samo pitanje vremena kada će se takve taktike koristiti i u SAD-u, na osnovu iskustava iz sukoba poput Rat u Ukrajini.

Tajna služba je saopštila da već koristi napredne sisteme za detekciju i neutralizaciju dronova, uključujući tehnologije koje se prvi put primjenjuju na teritoriji SAD-a. Uprkos novim prijetnjama, uključujući tzv. „tamne dronove“, zvaničnici tvrde da su objekti poput Bijele kuće i dalje visoko zaštićeni.

Naglašeno je i da se svaki dolazak štićenih osoba tretira kao poseban događaj, uz slanje novih timova za procjenu sigurnosti, jer se „okruženje stalno mijenja“.

Direktorica Nacionalnog centra za procjenu prijetnji Lina Alathari istakla je da ne postoji jedinstven profil napadača, već da su najčešći motivi lične ili ideološke zamjerke. Dodala je da služba sve više koristi dojave građana o sumnjivim aktivnostima na društvenim mrežama.

Curran je zaključio da sve sigurnosne agencije sada djeluju kroz zajedničke komandne centre kako bi se osigurala potpuna razmjena informacija u realnom vremenu.