Američka muslimanska organizacija za građanska prava pozvala na pojačanu sigurnost džamija nakon napada u San Diegu CAIR pozvao policijske agencije da pojačaju patrole i koordiniraju s liderima zajednica kako bi zaštitili vjernike

Najveća muslimanska organizacija za građanska prava u Sjedinjenim Američkim Državama pozvala je u utorak lokalne policijske agencije da pooštre sigurnosne mjere u džamijama i islamskim institucijama širom zemlje nakon smrtonosnog napada na džamiju u San Diegu.

U saopćenju je izvršni direktor Vijeća za američko-islamske odnose (CAIR) Nihad Awad rekao da je strašni teroristički napad bio rezultat godina antimuslimanske mržnje, demonizacije i opasne retorike usmjerene protiv američkih muslimana i drugih marginaliziranih zajednica.

"Džamije i islamske institucije širom zemlje suočavaju se s pojačanim prijetnjama i lokalne policijske agencije moraju odmah djelovati kako bi povećale broj patrola i koordinirale s liderima zajednica radi zaštite vjernika", rekao je.

"Također pozivamo izabrane zvaničnike i javne ličnosti da prestanu podsticati mržnju i podjele koje neizbježno inspirišu nasilna djela", dodao je.

Organizacija je također pozvala lidere muslimanskih zajednica da koriste njihov priručnik "Najbolje prakse za sigurnost džamija i zajednica" kako bi unaprijedili sigurnosne mjere u vjerskim objektima.

Tri osobe, uključujući zaštitara, smrtno su stradale u ponedjeljak u Islamskom centru San Diego u napadu koji vlasti istražuju kao zločin iz mržnje. Policijski zvaničnici saopćili su da su dvojica osumnjičenih preminula od rana koje su sami sebi nanijeli vatrenim oružjem.

Napad se dogodio sedmicu prije muslimanskog praznika Kurban-bajrama i obreda hadža u Meki.