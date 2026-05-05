Američka ambasada u Iraku upozorava da milicije povezane s Iranom nastavljaju planirati napade na Amerikance Ambasada poziva američke građane da izbjegavaju putovanja u Irak iz bilo kojeg razloga, pozivajući na hitan odlazak Amerikanaca koji su već tamo

Američka ambasada u Iraku upozorila je u utorak da "iračke terorističke milicije povezane s Iranom" nastavljaju planirati dodatne napade na američke građane i ciljeve u zemlji, javlja Anadolu.

"Neki elementi povezani s iračkom vladom nastavljaju aktivno pružati političku, financijsku i operativnu pokrivenost ovim terorističkim milicijama", navodi se u saopćenju na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

U saopćenju se pozivaju američki građani da izbjegavaju putovanja u Irak "iz bilo kojeg razloga", pozivajući na hitan odlazak Amerikanaca koji su već u Iraku.

"Misija SAD-a u Iraku ostaje otvorena dok je na naređenom odlasku kako bi pomogla američkim građanima u Iraku", navodi se.

"Ne pokušavajte doći u ambasadu u Bagdadu ili Generalni konzulat u Erbilu s obzirom na značajne sigurnosne rizike", navodi se u saopćenju ambasade, pozivajući Amerikance da kontaktiraju službenike u ambasadi i konzulatu putem elektronskih sredstava.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.