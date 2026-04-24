Ambasadorica Mouawad: „Učinimo Liban ponovo velikim" uz pomoć SAD-a

Libanska ambasadorica u Sjedinjenim Američkim Državama Nada Hamadeh Mouawad pozdravila je u petak produženje prekida vatre između Libana i Izraela uz posredovanje SAD-a, nazivajući to korakom ka deeskalaciji i stabilnosti, javlja Anadolu.

Mouawad se zahvalila SAD-u na naporima u podršci Libanu tokom druge runde direktnih pregovora održanih u Bijeloj kući, prenosi Nacionalna novinska agencija.

Obraćajući se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Mouawad je rekla: „Vjerujem da uz Vašu pomoć i podršku možemo učiniti Liban ponovo velikim.“

U kasnijoj izjavi, Mouawad je navela da se zahvalila Trumpu na njegovoj posvećenosti podršci Libanu i unapređenju napora za jačanje sigurnosti i stabilnosti.

Pozdravila je produženje prekida vatre za dodatne tri sedmice počevši od nedjelje, opisujući to kao znak „zajedničke posvećenosti deeskalaciji i stvaranju uslova neophodnih za smislene pregovore“.

Mouawad je pozvala na potpuno poštovanje prekida vatre, naglašavajući da zaštita civila – uključujući novinare i humanitarne radnike – kao i infrastrukture i vjerskih objekata, mora ostati glavni prioritet.

Također je ponovila posvećenost Libana „svojim međunarodno priznatim granicama“ i poručila da libanska država „nastavlja poduzimati konkretne korake za očuvanje sigurnosti i stabilnosti“.

Nakon što je u četvrtak u Ovalnom uredu ugostio ambasadore obje zemlje zajedno s potpredsjednikom JD Vanceom i državnim sekretarom Marcom Rubijom, Trump je objavio produženje prekida vatre između Izraela i Libana za tri sedmice, nakon direktnih razgovora na nivou ambasadora u Bijeloj kući.

Sastanak je bio drugi susret između Mouawad i izraelskog ambasadora Yechiela Leitera usred krhkog primirja. Zemlje, koje nemaju formalne diplomatske odnose, održale su svoju prvu rundu razgovora u više od 30 godina 14. aprila u State Departmentu.

Desetodnevno primirje uz posredovanje SAD-a, koje je stupilo na snagu 16. aprila, trebalo je da istekne u nedjelju.

Više od 2.200 ljudi je ubijeno, a preko milion raseljeno u proširenim izraelskim napadima na Liban od 2. marta, ubrzo nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana 28. februara.