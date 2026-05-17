Ambasador u SAD-u: Turska dijaspora ključna za rastući globalni utjecaj Turske Dijaspora je pomogla da se Turska uzdigne na poziciju traženog globalnog aktera, izjavio je ambasador Sedat Onal na paradi povodom Dana Turske u New Yorku

Snažna turska dijaspora u inostranstvu odigrala je glavnu ulogu u pomaganju Turskoj da postane "globalni akter čiji se glas čuje i čiji se doprinosi traže" na međunarodnoj sceni, prema riječima ambasadora te zemlje u SAD-u, javlja Anadolu.

Govoreći na 43. paradi povodom Dana Turske, turski ambasador u Washingtonu Sedat Onal opisao je događaj kao "tradicionalni i simbolični festival" koji čuva turski identitet i kulturu, a istovremeno ih predstavlja američkom društvu.

Događaju su prisustvovali i supruga ambasadora Figen Onal, stalni predstavnik Turske pri UN-u Ahmet Yildiz i njegova supruga Emine Yildiz, kao i generalni konzul Turske u New Yorku Muhittin Ahmet Yazal.

Onal je zahvalio Federaciji tursko-američkih udruženja i svim učesnicima, uključujući delegacije iz Turske, na održavanju dugogodišnje tradicije.

Obraćajući se članovima turske zajednice na festivalskom prostoru, Onal je rekao: "Izuzetno nam je drago vidjeti da turska zajednica ovdje brojčano raste i ponosni smo na njena dostignuća."

"Ponosni smo što smo ovdje predstavnici Turske, čiji utjecaj u svijetu stalno raste."

Onal je rekao da je jedan od glavnih prioriteta ambasade i turskih konzulata u SAD-u jačanje komunikacije i solidarnosti unutar tursko-američke zajednice.

Dodao je da će nastaviti napore u tom smjeru i da očekuje da će lideri zajednice aktivno doprinijeti procesu.

Onal je pozvao tursko-američke državljane da redovno prate profile i web stranice ambasade i konzulata na društvenim mrežama te ih pozvao da podrže tursku fudbalsku reprezentaciju, koja će sljedećeg mjeseca putovati u SAD u sklopu događaja na Svjetskom prvenstvu u fudbalu.