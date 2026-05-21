Ambasador SAD-a tvrdi da je Trump isključio upotrebu sile prema Grenlandu Američki ambasador Ken Howery poručio da budućnost Grenlanda pripada Grenlanđanima, uz poruke o saradnji uprkos političkim tenzijama

Američki ambasador za Grenland Ken Howery izjavio je u četvrtak da je predsjednik SAD-a Donald Trump isključio upotrebu sile prema Grenlandu.

Govoreći za grenlandski javni emiter KNR tokom otvaranja novog američkog konzulata u Nuuku, Howery je upitan da li SAD i dalje teži kontroli nad Grenlandom.

"Predsjednik je isključio upotrebu sile. Budućnost Grenlanda je na Grenlanđanima da je odluče", rekao je Howery.

Ambasador je kazao da se nada zajedničkom rješenju koje bi adresiralo sigurnosne zabrinutosti koje je izrazio Trump, kao i zabrinutosti Grenlanda i Danske, uz istovremeno stvaranje ekonomskih prilika za stanovnike Grenlanda.

Ove izjave dolaze u trenutku protesta i političkih tenzija koje su pratile ponovno otvaranje američkog konzulata u Nuuku.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen odbio je prisustvovati ceremoniji otvaranja, dok su neki grenlandski političari odbili pozive konzulata usljed zategnutih odnosa sa Washingtonom.

KNR je izvijestio da su se demonstranti okupili u blizini centra u Nuuku prije protesta protiv SAD-a, dok su se posljednjih dana širom glavnog grada pojavili antiamerički plakati.

Uprkos tenzijama, Howery je opisao svoje sastanke s grenlandskim liderima dobrim i iskrenim, ističući da SAD želi jaču saradnju sa Grenlandom u oblastima rudarstva, turizma, ribarstva, energetike i tehnologije.

Na ceremoniji je Howery pohvalio otpornost Grenlanđana i rekao da će SAD ostati susjedi, saveznici i partneri bez obzira na to kako Grenland odluči o svojoj budućnosti.

"Naša saradnja je ono što danas slavimo", rekao je on.