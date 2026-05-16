Alternativni koncert održan u Beču u znak protesta protiv učešća Izraela na Eurosongu Umjetnici koji su nastupili na događaju izrazili podršku Palestincima i kritikovali uključivanje Izraela u godišnje muzičko takmičenje

Alternativni koncert održan je u petak u glavnom gradu Austrije, Beču, u znak protesta protiv učešća Izraela na Eurosongu.

Događaj pod nazivom "Protest pjesmom - Nema pozornice za genocid" održan je na Trgu Marije Tereze i okupio međunarodne izvođače i aktiviste koji su željeli izraziti protivljenje učešću Izraela na godišnjem muzičkom takmičenju i podršku Palestincima.

Nastupi i govori tokom koncerta bili su fokusirani na humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze i uključivali su pozive na solidarnost s Palestincima.

Događaj je otvorio palestinski hor dijaspore Shatat, dok su učesnici uzvikivali slogane poput "Slobodna Palestina" i "Bojkot Izraela".

Na koncertu su nastupili palestinski muzičar Ahmed Eid, austrijsko-brazilska pjevačica Celia Mara, italijanska grupa Banda POPolare dell’Emilia Rossa i austrijski bend Leftovers.

Brojni aktivisti, novinari i izvođači također su održali govore u kojima su kritikovali Evropsku radiodifuznu uniju (EBU) zbog učešća Izraela na takmičenju.

Organizatori su poručili da kultura i umjetnost "ne bi trebale služiti kao alati za normalizaciju genocida, već kao glas otpora".

Austrijski muzičar kongolskog porijekla Patrick Bongola kritikovao je umjetnike koji nastupaju na istoj sceni s, kako je rekao, "genocidnom državom".

"Naša je dužnost kao umjetnika da ustanemo i podignemo svoj glas", rekao je Bongola za Anadolu.

Austrijski aktivista Wilhelm Langthaler također je kritikovao evropske vlade koje podržavaju Izrael i poručio da će protesti biti nastavljeni.

Palestinski aktivista Kanaan Shaat rekao je da učešće Izraela na, kako je naveo, miroljubivom muzičkom događaju ne bi trebalo biti normalizovano usred rata u Gazi.

Godišnje muzičko takmičenje suočilo se s kritikama i pozivima organizatorima Eurosonga da isključe Izrael zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000 ljudi i uništeno 90 posto civilne infrastrukture Gaze.

Nekoliko zemalja, uključujući Sloveniju, Španiju, Nizozemsku, Irsku i Island, povuklo se s Eurosonga 2026. godine zbog učešća Izraela.