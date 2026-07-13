Azerbejdžanski predsjednik poručio da su odnosi Ankare i Bakua ključni za regionalnu stabilnost i saradnju

Aliyev: Turska i Azerbejdžan imaju veoma bliske međusobne odnose Azerbejdžanski predsjednik poručio da su odnosi Ankare i Bakua ključni za regionalnu stabilnost i saradnju

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev izjavio je u ponedjeljak da Turska i Azerbejdžan imaju najbliže međusobne odnose te da nijedne dvije druge države ne dijele isti nivo političke, ekonomske, energetske, saobraćajne i saradnje među narodima.

Odgovarajući na pitanje glavnog urednika Agencije Anadolu Yusufa Ozhana na Četvrtom globalnom medijskom forumu u Šuši, Aliyev je istakao da odnosi Ankare i Bakua predstavljaju važan faktor regionalne stabilnosti i saradnje.

Aliyev je podsjetio da je Šušanska deklaracija, koju je 15. juna 2021. godine potpisao s predsjednikom Republike Turske Recep Tayyip Erdoganom, međusobne odnose podigla na nivo savezništva.

“Dakle, mi nismo samo braća i prijatelji, već i saveznici“, rekao je Aliyev.

Naglasio je da zajednička etnička pripadnost, jezik ili vjera sami po sebi nisu garancija bliskih odnosa, podsjećajući da su države sa sličnim historijskim i kulturnim naslijeđem u prošlosti međusobno ratovale.

“Primjer Turske i Azerbejdžana treba proučavati i slijediti. Susjedne zemlje trebale bi se ponašati upravo kao Turska i Azerbejdžan“, rekao je.

Aliyev je također ukazao na sve značajniju ulogu Azerbejdžana kao regionalnog tranzitnog čvorišta, navodeći da je obim teretnog saobraćaja povećan zbog situacije na Bliskom istoku.

Kazao je da Azerbejdžan proširuje kapacitet svoje komercijalne luke na Kaspijskom moru sa 15 na 25 miliona tona, te gradi deset brodova kako bi odgovorio na rastuću potražnju za prijevozom tereta prema Evropi i iz Evrope.