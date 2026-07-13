Predsjednik Azerbejdžana poručio da Baku želi mir izvan svojih granica, ali i istakao da ne traži sukobe s međunarodnim institucijama

Aliyev: Rat u Ukrajini i sukob SAD-a i Irana moraju biti zaustavljeni Predsjednik Azerbejdžana poručio da Baku želi mir izvan svojih granica, ali i istakao da ne traži sukobe s međunarodnim institucijama

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev izjavio je da njegova zemlja želi mir izvan svojih granica te poručio da se rat u Ukrajini, kao i sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, moraju zaustaviti.

Aliyev je govorio na 4. Šuša Global Media Forumu, gdje se sastao s učesnicima i komentarisao regionalna i globalna dešavanja.

Govoreći o odnosima Azerbejdžana s evropskim institucijama, Aliyev je ocijenio da su Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PACE) i Evropski parlament (EP) pristrasni prema njegovoj zemlji.

Podsjetio je da su PACE i EP poduzimali određene korake protiv Azerbejdžana te naveo da je njegova zemlja suspendovala članstvo u PACE-u, dok razmatra i mogućnost potpunog izlaska iz Vijeća Evrope.

Aliyev je rekao da ga je generalni sekretar Vijeća Evrope Alain Berset pozvao i zamolio da ne donosi takvu odluku.

“Nakon toga sam stavio tu odluku na čekanje. Međutim, od tada nije bilo nikakvog napretka. PACE iznosi neke veoma čudne zahtjeve prema Azerbejdžanu, koji imaju karakter ultimatuma, i oni su apsolutno neprihvatljivi. Nismo mi narušili odnose, oni su to učinili. Bez ikakvog legitimnog razloga oduzeli su nam pravo glasa“, rekao je Aliyev.

Naglasio je da se delegaciji Azerbejdžana u PACE-u mora vratiti pravo glasa.

“Ako se Azerbejdžan potpuno povuče iz Vijeća Evrope, u zemlji to niko neće primijetiti. Biti dio te institucije ili ne biti u njoj ne mijenja mnogo toga. Možda je čak i bolje ne biti unutra. Ali mi ne tražimo sukob“, rekao je Aliyev.

Mir izvan granica Azerbejdžana

Aliyev se osvrnuo i na rat Rusije i Ukrajine te sukob između SAD-a i Irana, kazavši da se Azerbejdžan nalazi u samom središtu regije u kojoj se odvijaju ratovi, što predstavlja razlog za zabrinutost.

Istakao je da vjeruje u mogućnost postizanja mira između SAD-a i Irana te pohvalio napore Pakistana u posredovanju.

“Siguran sam da je mir moguć. Kada u to ne biste vjerovali, bilo bi veoma teško živjeti. Mislim da je važno kako će regija izgledati nakon postizanja mira. Postoje različiti scenariji i različite mogućnosti, a mnoge zemlje naravno slijede svoje strateške poglede. Mi želimo mir izvan naših granica. Jer čak i ako imate mir unutar zemlje, nikada se ne možete osjećati sigurnim ako oko vaših granica postoje sukobi“, rekao je Aliyev.

Govorio je i o okupaciji teritorija Azerbejdžana od strane Armenije i Drugom ratu u Nagorno-Karabahu.

“Zaustavili smo se na mjestu na kojem smo trebali stati. Zaustavili smo se kako ne bismo nastavili rat beskonačno. Mogli smo imati druge opcije, ali odgovornost i mudrost zahtijevale su da stanemo. Jer da nismo stali, rat s Armenijom bi se nastavio. Možda bi se nastavio niskim intenzitetom, zatim bi ponovo eskalirao, pa ponovo usporio, a ljudi bi nastavili ginuti. Isto bi trebalo učiniti i na Bliskom istoku. Kada se završi period otvorenog sukoba, zemlje Zaljeva i Iran trebaju stati. Trebaju pokušati normalizirati odnose i ne pretvarati ovaj proces u globalni sukob“, rekao je.

Rat u Ukrajini mora biti zaustavljen

Odgovarajući na pitanje ukrajinskog novinara šta bi savjetovao ukrajinskom narodu i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Aliyev je rekao da Ukrajina ne bi trebala prihvatiti okupaciju.

“Ukrajini savjetujem da ne prihvati okupaciju. Upravo to Ukrajina i radi. Ona ne prihvata okupaciju. Što se tiče savjeta drugoj strani, ako bi me pitali, naravno da bih dao savjet. Ali trenutno, u okviru vašeg pitanja, mislim da ne bi bilo ispravno da te savjete dajem. Međutim, kada je riječ o procjeni situacije i budućnosti nastavka vojnih operacija, mislim da je već odavno trebalo biti jasno da ovaj rat mora biti zaustavljen. Štaviše, mora biti odmah zaustavljen“, rekao je Aliyev.

Naglasio je da je stav Azerbejdžana prema Ukrajini nepromijenjen.

“Uvijek smo podržavali, podržavamo i nastavit ćemo podržavati teritorijalni integritet Ukrajine, njen suverenitet i nepovredivost njenih granica. Granice nijedne države ne mogu se mijenjati upotrebom sile ili bez saglasnosti naroda te zemlje. Naš stav po ovom pitanju je krajnje dosljedan i odlučan“, rekao je.

Cijenimo odnose s Rusijom

Govoreći o odnosima s Rusijom, Aliyev je rekao da Azerbejdžan cijeni te odnose.

“Cijenimo naše odnose s Rusijom. Vidjeli smo i izjave ruskih zvaničnika, uključujući predsjednika Putina, da odnosi između naših zemalja imaju veoma pozitivan zamah. Bilo je i izazova, ali važno je da je taj proces sada iza nas. Čak mogu reći da su odnosi potpuno normalizirani. Mislim da sve ide dobro i zadovoljni smo time“, rekao je.

Južni Kavkaz se duboko promijenio

Odgovarajući na pitanje o ulozi Rusije na Južnom Kavkazu, Aliyev je ocijenio da je regija doživjela velike promjene.

“Južni Kavkaz se duboko promijenio. Pokretačka snaga te promjene bio je Drugi rat u Karabahu. Jer je taj rat doveo do značajnih promjena u mnogim ravnotežama koje su se dugo smatrale uspostavljenim i nepromjenjivim. Kasniji razvoj događaja na Južnom Kavkazu, potpuno obnavljanje suvereniteta Azerbejdžana, evropsko usmjerenje Armenije i procesi povezani s tim, po mom mišljenju zahtijevaju od analitičara i državnika da ponovo procijene regiju“, rekao je Aliyev.

Azerbejdžanski gas

Govoreći o energetici, Aliyev je rekao da je interes za azerbejdžanski gas povećan nakon početka rata Rusije i Ukrajine.

“Izvozimo gas na tržišta koja nam prethodnih godina nisu ni bila na umu, naprimjer u Siriju. Preko Sirije možemo doći i do susjednih zemalja. Tamo također postoji velika potreba za prirodnim gasom“, rekao je.

Dodao je da Azerbejdžan svojim evropskim partnerima poručuje da su potrebni dugoročni ugovori i zajednički napori na proširenju sistema za transport prirodnog gasa.

“Potrebni su nam dugoročni ugovori. Također je potrebno zajedničkim naporima proširiti sistem transporta prirodnog gasa“, zaključio je Aliyev.