Aliyev i Vučić u Bakuu: Razgovori o jačanju strateškog partnerstva Srbije i Azerbejdžana U fokusu posjete politički odnosi, energetska saradnja i investicioni projekti, uz nastavak intenzivnog dijaloga Beograda i Bakua

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u nedjelju u Bakuu sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Aliyevim, u okviru posjete tokom koje je planiran i sastanak s predstavnicima azerbejdžanskih kompanija, javlja Anadolu.



Bilateralni odnosi Srbije i Azerbejdžana posljednjih godina razvijaju se kroz intenzivnu političku saradnju, ekonomske projekte i strateško partnerstvo u energetici, infrastrukturi i investicijama.



Dvije zemlje njeguju prijateljske odnose zasnovane na podršci teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava, uz česte susrete zvaničnika i potpisane sporazume o saradnji. Posebnu ulogu imaju odnosi predsjednika Aleksandra Vučića i Ilhama Aliyeva, koji ističu međusobno povjerenje i strateško partnerstvo, uz kontinuirane kontakte i ranije posjete na najvišem nivou.



Ekonomska saradnja posljednjih godina bilježi rast, naročito u oblastima energetike, građevinarstva, transporta i turizma.



Prema podacima RZS, ukupna razmjena sa Azerbejdžanom u 2025. godini je iznosila 222,9 miliona eura, od čega se na izvoz iz Srbije odnosilo 16,5 miliona eura, a na uvoz 206,4.



Azerbejdžanske kompanije učestvovale su u infrastrukturnim projektima u Srbiji, uključujući izgradnju puteva i saobraćajnica, dok Srbija vidi Azerbejdžan kao važnog partnera za diversifikaciju energetskih izvora. Poseban značaj ima saradnja dvije zemlje u oblasti gasa, imajući u vidu povezivanje Srbije na regionalne energetske tokove iz kaspijskog regiona.

