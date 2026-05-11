Predsjednik Srbije je nakon razgovora s američkom zvaničnicom istakao da će EXPO u Beogradu biti prilika za predstavljanje Srbije kao moderne i otvorene zemlje, uz dalji rast ekonomske i političke saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama

Aleksandar Vučić: Učešće SAD-a na EXPO 2027 veliko priznanje i potvrda jačanja partnerstva Predsjednik Srbije je nakon razgovora s američkom zvaničnicom istakao da će EXPO u Beogradu biti prilika za predstavljanje Srbije kao moderne i otvorene zemlje, uz dalji rast ekonomske i političke saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u ponedjeljak imao otvoren razgovor s podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarah Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na EXPO-u predstavlja veliko priznanje za Srbiju, javlja Anadolu.

"Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD-a na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni", naveo je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Poručio je da će EXPO 2027 biti najveći međunarodni događaj u modernoj historiji Srbije i "prilika da svijetu predstave modernu, uspješnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju".

"Vjerujem da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti", naveo je Vučić.

Istakao je da ove godine obilježavaju i 145 godina odnosa Srbije i SAD-a, što, kako je rekao, predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga.

"Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u regionu", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija ostaje otvorena za dalju saradnju s američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, uz cilj da nastave da grade modernu, stabilnu i ekonomski snažnu Srbiju.

Ministrica unutrašnje i vanjske trgovine u Vladi Srbije i komesarka za EXPO 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova SAD Sarah Rogers i direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić potpisali su ranije danas Ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana naredne godine.