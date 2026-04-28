Albanija, SAD i Grčka potpisali sporazum o saradnji u oblasti energetike Fokus na razvoju energetskog čvorišta u Vlori i jačanju regionalne energetske sigurnosti

Albanija, Sjedinjene Američke Države i Grčka potpisali su danas u Tirani memorandum o razvoju energetskog čvorišta u Vlori, kao i okvirni sporazum o snabdijevanju ukapljenim prirodnim gasom, javlja Anadolu.

Prema saopćenju Vlade Albanije, sporazumi predstavljaju važan korak ka diverzifikaciji izvora energije i jačanju energetske nezavisnosti, u bliskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i uz konkretno partnerstvo s Grčkom.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su premijer Albanije Edi Rama, ministar energetike i infrastrukture Enea Kakaraci, te američka ambasadorica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle.

Premijer Rama je istakao da partnerstvo Albanije i SAD-a ima posebno snažan karakter, jer objedinjuje dugoročnu sigurnost snabdijevanja, razvoj ključne infrastrukture i zajednički geopolitički pristup energetskoj otpornosti.

On je naglasio da će projekti doprinijeti velikim investicijama i modernoj tehnologiji te da će Vlora postati važno energetsko čvorište u jugoistočnoj Evropi.

Rama je također istakao značaj jačanja saradnje između Albanije i Grčke, posebno u oblasti energetike i sigurnosti snabdijevanja, navodeći da Albanija ima ulogu energetskog poveznika u regionu Zapadnog Balkana.

Ministar Kakaraci je ocijenio da partnerstvo sa SAD-om odražava zajedničku viziju izgradnje sigurnog i održivog energetskog sistema zasnovanog na dugoročnom planiranju.

Američka ambasadorica Guilfoyle poručila je da Albanija sve više jača svoju ulogu regionalnog energetskog čvorišta u Zapadnom Balkanu.