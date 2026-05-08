Albanija podržava slobodu plovidbe, regionalnu stabilnost i sigurne trgovinske rute Ferit Hoxha održao je virtuelni sastanak sa zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Italije Antoniom Tajanijem i ministrom vanjskih poslova Hrvatske Gordanom Grlić-Radmanom

Ministar za Evropu i vanjske poslove Albanije Ferit Hoxha izjavio je da Albanija podržava slobodu plovidbe, regionalnu stabilnost, otvorene i sigurne trgovinske rute, javlja Anadolu.

Hoxha je održao virtuelni sastanak sa zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Italije Antoniom Tajanijem i ministrom vanjskih poslova Hrvatske Gordanom Grlić-Radmanom, u okviru MED9 grupe.

Albanski ministasr je na društvenim mrežama naglasio da su zajedno sa više od 40 zemalja i pod kopredsjedavanjem Tajanija i Grlić Radmana razgovarali o "hitnoj potrebi za jačanjem međunarodne koordinacije" s ciljem zaštite lanaca snabdijevanja hemijskim gnojivima, garantovanja sigurnosti hrane i sprečavanja globalne prehrambene krize.

"Takvi izazovi se ne mogu rješavati izolovano, oni zahtijevaju koordiniran, sveobuhvatan i vizionarski politički odgovor, zasnovan na solidarnosti, održivosti i održivoj saradnji. Albanija podržava slobodu plovidbe, regionalnu stabilnost, otvorene i sigurne trgovinske rute, kao i koordinirano međunarodno djelovanje putem multilateralnih platformi poput MED9", rekao je šef albanske diplomatije.

Hoxha je naglasio da su i dalje posvećeni bliskoj saradnji s "našim partnerima kako bi se riješili zajednički izazovi i ojačala kolektivna otpornost na Mediteranu".

Italija je pokrenula Rimsku koaliciju za pristup hemijskim gnojivima i sigurnost hrane, zajedno s Hrvatskom i oko 40 zemalja i međunarodnih organizacija, s ciljem jačanja globalnih lanaca snabdijevanja hranom suočenih s poremećajima povezanim s nestabilnošću oko Hormuškog moreuza.

MED9 je savez nekoliko mediteranskih i južnih država članica Evropske unije.