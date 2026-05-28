Albanija odbacila ruske prijetnje Kijevu: Nećemo se povući iz Ukrajine Albanija smatra potpuno neprihvatljivom rusku najavu kojom se poziva diplomatsko osoblje i strani državljani da napuste Kijev prije planiranih napada, izjavio je albanski ministar za Evropu i vanjske poslove

Ministar za Evropu i vanjske poslove Albanije Ferit Hoxha poručio je da je ruski poziv diplomatama i strancima da napuste Kijev "potpuno neprihvatljiv", naglasivši da Tirana ostaje prisutna u ukrajinskoj prijestolnici i čvrsto uz Kijev uprkos najavama novih napada, javlja Anadolu.



Hoxha je na društvenim mrežama naglasio da se Albanija neće povući iz Kijeva.

"Albanija smatra potpuno neprihvatljivom rusku najavu kojom se poziva diplomatsko osoblje i strani državljani da napuste Kijev prije planiranih napada. Prijetnje ambasadama nisu diplomatija, već zastrašivanje. To predstavlja još jedno kršenje međunarodnog prava i Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Albanija se neće povući. Ostajemo u Kijevu. Čvrsto stojimo uz Ukrajinu. I nećemo biti zastrašeni", rekao je.

Šef albanske diplomatije naglasio je da odgovor na ovaj rat "ne može biti više rata, više zločina ili neselektivni napadi na civile i civilnu infrastrukturu".

"Jedini put naprijed je okončanje rata koji nikada nije trebao početi i angažman u istinskim i dobronamjernim pregovorima za mir. To je danas vrlo jasno preneseno ruskom ambasadoru u Tirani", naglasio je Hoxha.

Rusija je pozvala stanovnike Kijeva, uključujući diplomate i članove osoblja međunarodnih organizacija, da napuste grad "što je prije moguće" prije onoga što je opisala kao "sistematske napade" na objekte povezane s ukrajinskom vojnom industrijom.