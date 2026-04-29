Albanija i Italija jačaju saradnju u odbrani, potpisan sporazum o proizvodnji ratnih brodova

Albanska kompanija "Kayo" potpisala je sporazum o saradnji sa italijanskom kompanijom "Fincantieri", koji prema riječima albanskih vlasti otvara put proizvodnji ratnih plovila u Albaniji, ne samo za potrebe zemlje, već i za izvoz na međunarodna tržišta, javlja Anadolu.

Ceremoniji potpisivanja u Tirani prisustvovali su premijer Albanije Edi Rama, ministar odbrane Albanije Ermal Nufi, predsjednik kompanije "Fincantieri" Pierroberto Folgiero i drugi zvaničnici.

U govoru na ceremoniji potpisivanja, Rama je sporazum opisao kao važan trenutak za budućnost sigurnosti i ekonomije zemlje.

Naglasio je da će ova inicijativa stvoriti zajedničku italijansko-albansku izvrsnost u brodogradilišnoj industriji, donoseći inovacije i naprednu tehnologiju u zemlju.

"Ovaj sporazum nastoji precizno definisati volju i viziju da se ova promjena prati nečim novim, nečim posebnim, nečim posebnim, što će sigurno stvoriti italijansko-albansku izvrsnost ovdje na našoj teritoriji i što će općenito služiti novom svijetu brodogradilišta zbog svojih inovacija i onoga što donosi", rekao je Rama.

Ministar odbrane Nufi naglasio je da ova saradnja donosi brojne strateške vrijednosti za zemlju.

"Postoji nekoliko strateških vrijednosti koje se postižu ovom saradnjom. Albanija postaje nova evropska baza za Fincantieri za male i srednje brodove. Fincantieri proširuje svoje proizvodne kapacitete u Albaniji, a Kayo se pozicionira kao pouzdan industrijski partner s međunarodnom arhitekturom. Poslovni model je da su više od 90 posto klijenata međunarodni, postojeći klijenti Fincantierija", rekao je Nufi.

Prema navodima albanske vlade, projekat predviđa izgradnju novog brodogradilišta u Pashalimanu, Vlora, gdje se očekuje zaposlenje oko 400 ljudi. Ova investicija se smatra "temeljem industrijskog razvoja zemlje, uz istovremeno promovisanje zapošljavanja mladih i povećanje lokalnih kapaciteta u naprednoj tehnologiji".

Albanske vlasti smatraju ovaj sporazum jačanjem "strateške saradnje u odbrani" između Albanije i Italije. Prema navodima kompanije, "Kayo" posluje u odbrambenoj i sigurnosnoj industriji, pružajući proizvode i usluge albanskim oružanim snagama i međunarodnim tržištima.

Albanske vlasti su ranije naglasile da projekat sa kompanijom "Fincantieri" predviđa do 1,2 milijarde eura investicija i stotine radnih mjesta.

Kompanija je osnovana 2024. godine, nasljeđujući proizvodne kapacitete Fabrike medicinskih eksploziva, Mehaničke fabrike Gramsh i Mehaničke fabrike Polican u Albaniji.