Skoro 1 od 3 adolescenata kaže da se zbog društvenih mreža osjećaju stresno, tužno i isključeno, pokazalo je istraživanje

Alarmantno istraživanje: Trećina mladih u Evropi nesretna zbog društvenih mreža Skoro 1 od 3 adolescenata kaže da se zbog društvenih mreža osjećaju stresno, tužno i isključeno, pokazalo je istraživanje

Evropska komisija upozorila je u utorak na rastuće rizike od društvenih mreža za mlade ljude dok poduzima korake ka jačanju zaštite maloljetnika na mreži, nakon završnog sastanka posebnog panela o sigurnosti djece u digitalnom prostoru, prenosi Anadolu.

Panel, koji je okupio stručnjake, kreatore politika, edukatore, predstavnike roditelja i zagovornike prava djece, zaključio je svoju treću i posljednju sesiju ove sedmice, navodi se u saopštenju Komisije.

Očekuje se da će kopredsjedavajući ovog panela predstaviti set preporuka predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen 13. jula.

Ova inicijativa čini dio širih napora Evropske komisije da se pozabavi uticajem digitalnih platformi na djecu i adolescente, te da ojača regulatorni okvir EU za sigurnost na mreži.

Novo istraživanje Eurobarometra, objavljeno uporedo sa sastankom, naglašava stepen izloženosti mladih digitalnim platformama i povezanim rizicima.

Ono pokazuje da adolescenti u Evropi provode u prosjeku 4,5 sati na mreži tokom školskih dana i 6,1 sat vikendom.

Oko 14 posto njih prijavljuje više od 10 sati svakodnevnog vremena provedenog ispred ekrana.

Skoro jedan od tri adolescenta izjavio je da se zbog društvenih mreža osjeća stresno, tužno ili isključeno.

Oko 45 posto njih prijavilo je da se na mreži upoređuju s drugima, dok je četvrtina navela da se susrela s problematičnim sadržajem, uključujući govor mržnje.

Istraživanje je također pokazalo snažnu korelaciju između rane upotrebe društvenih mreža i dužeg vremena provedenog ispred ekrana.

Oni koji su počeli koristiti platforme prije navršene 10. godine prijavili su 7,5 sati provedenih ispred ekrana vikendom, u poređenju sa 5,7 sati među onima koji su počeli nakon 14. godine.

„Kada jedna od tri mlade osobe kaže da se zbog toga osjeća stresno, tužno ili isključeno, ne možemo ignorisati uticaj na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit“, kazala je von der Leyen, dodajući da izloženost štetnom sadržaju signalizira potrebu za promjenom.