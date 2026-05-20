Kraljevski koledž medicinskih sestara i tehničara (RCN) osuđuje zdravstvene zvaničnike i političare zbog toga što su „dopustili da rasizam procvjeta“ u Nacionalnoj zdravstvenoj službi

Alarmantni podaci iz Velike Britanije: Rasistički napadi na medicinsko osoblje porasli za 78 posto Kraljevski koledž medicinskih sestara i tehničara (RCN) osuđuje zdravstvene zvaničnike i političare zbog toga što su „dopustili da rasizam procvjeta“ u Nacionalnoj zdravstvenoj službi

Više od 21.000 incidenata rasističkog zlostavljanja prijavilo je medicinsko osoblje širom Velike Britanije u protekle četiri godine, što predstavlja porast od 78 posto u tom periodu, pokazuju novi podaci sindikata medicinskih sestara i tehničara ove zemlje, prenosi Anadolu.

U izvještaju objavljenom u utorak, Kraljevski koledž medicinskih sestara i tehničara (RCN) osudio je zdravstvene zvaničnike i političare zbog toga što su „dopustili da rasizam procvjeta“ u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).

Prema tim podacima, više od 21.000 incidenata rasističkog zlostavljanja prijavilo je medicinsko osoblje širom zemlje tokom posljednje četiri godine, uz nagli porast od 78 posto u tom vremenskom okviru.

Sindikat je saopštio da su ove, kako ih je nazvao, „šokantne brojke“ samo „vrh ledenog brijega“, s obzirom na to da je prošle godine medicinsko osoblje prijavilo 6.812 incidenata rasnog zlostavljanja tokom rada u povjereništvima NHS-a i zdravstvenim odborima širom Velike Britanije, što je porast u odnosu na 3.652 incidenta u 2022. godini.

Navodeći primjere, sindikat je istakao da su pacijent i njegova porodica rasno zlostavljali jednog člana RCN-a, rekavši da ne žele da crnci brinu o njihovoj kćerki.

„Član RCN-a koji je postio tokom ramazana i molio se tokom smjena prijavio je da je više puta čuo rasističke komentare o muslimanskom osoblju i o tome kako im ne bi trebalo dozvoliti da se mole“, navodi se u izvještaju.

U drugom incidentu, RCN navodi da je jednom članu bačen vrući napitak u lice i da ga je pacijent rasno zlostavljao, dok je stariji član osoblja rasno vrijeđao člana RCN-a, otvoreno rekavši da ne voli Indijce.

Iz RCN-a su naveli procjenu da bi stvarni broj incidenata vjerovatno bio znatno iznad 40.000 u protekle četiri godine kada bi sva povjereništva NHS-a imala uspostavljene efikasne sisteme prijavljivanja.

„Ovi nalazi pokazuju katastrofalan porast rasističkog zlostavljanja s kojim se suočava medicinsko osoblje“, izjavila je generalna sekretarka i izvršna direktorica RCN-a, profesorica Nicola Ranger.

Ranger je dodala: „To je sramota, a možda je podjednako loša i činjenica da nam mnoga povjereništva NHS-a i zdravstveni odbori ne mogu čak ni reći koliko je osoblja bilo na meti zlostavljanja. To se svodi na politiku 'ne znamo i ne zanima nas'.“