Predsjednik Sirije i generalni sekretar UN-a sastali se u Damasku, naglašena važnost suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje

Al-Sharaa i Guterres razgovarali o humanitarnoj pomoći i obnovi Sirije Predsjednik Sirije i generalni sekretar UN-a sastali se u Damasku, naglašena važnost suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje

Predsjednik Sirije Ahmad al-Sharaa sastao se u subotu u Damasku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, gdje su razgovarali o jačanju saradnje između Sirije i UN-a, objavila je Sirijska arapska novinska agencija (SANA).

Tokom sastanka u Predsjedničkoj palati u Damasku razgovarano je o saradnji u humanitarnim i razvojnim oblastima, kao i o podršci naporima za rani oporavak i obnovu zemlje.

Obje strane naglasile su važnost poštivanja suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Sirije.

Guterres je na sastanak doputovao s delegacijom Ujedinjenih nacija, dok su sa sirijske strane prisustvovali ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani i drugi zvaničnici.

Generalni sekretar UN-a stigao je u Damask na trodnevnu posjetu, a na Međunarodnom aerodromu Damask dočekao ga je šef sirijske diplomatije.

"UN stoji uz Siriju u ovom presudnom trenutku i pozivam međunarodnu zajednicu da ne štedi napore u pružanju podrške narodu Sirije", poručio je ranije Guterres.

Ovo je prva posjeta jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Damasku nakon 2009. godine, kada je sirijsku prijestolnicu posjetio tadašnji šef UN-a Ban Ki-moon.