Aktivisti na humanitarnoj Globalnoj flotili Sumud poručili: Nastavit ćemo dalje U ponedjeljak ujutro, izraelski ratni brodovi presreli su 16 brodova iz konvoja na udaljenosti od oko 250 nautičkih milja od ove enklave, saopštili su organizatori

Dok su izraelske pomorske snage napale nekoliko brodova iz Globalne flotile Sumud, koji su plovili prema Gazi, aktivisti su poručili da će nastaviti svoju humanitarnu misiju uprkos uhićenjima koja se trenutno provode na moru.

"Mogli bismo izdržati još jedan dan, mogli bismo izdržati još sat vremena, to još ne znamo, ali nastavit ćemo dalje sve dok nas ne zaustave", izjavio je za Anadolu irski aktivista Mikey Cullen, pjesnik i učitelj iz Dublina, govoreći s jednog od brodova.

Humanitarna flotila koja je krenula prema Gazi prvobitno je isplovila iz Barcelone 12. aprila, nakon čega su joj se priključili dodatni brodovi širom Mediterana, a posljednji put je isplovila u četvrtak iz turske luke Marmaris s ukupno 54 broda.

Cullen je rekao da su ga probudili izvještaji o tome da su nekoliko brodova na čelu konvoja već presrele izraelske snage.

"Kada sam izašao na palubu, s desne strane, na udaljenosti od oko 500 metara (1.640 stopa), vidio sam izraelski ratni brod i veliko plovilo nalik teretnom brodu, za koje se ispostavilo da je njihov zatvorski brod, a još dalje u daljini mogli smo vidjeti glisere."

Aktivista je naveo da su pobjegli prema jugu, kao i jedan broj drugih čamaca i brodova.

Dodao je da flotila i dalje pokušava nastaviti put prema Gazi, iako su se neki brodovi našli pod pritiskom izraelskih pomorskih snaga.

"Moj brod trenutno bježi od IDF-a (izraelske vojske), oni nas progone, ali jedan od njihovih zatvorskih brodova nalazi se možda kilometar ili dva iza nas na horizontu. Krećemo se na jug prema Gazi."

Cullen je ovo presretanje opisao kao nezakonito i kazao da Izrael krši međunarodne norme na moru.

"To samo pokazuje izraelsko nepoštovanje i obijesno kršenje međunarodnog prava i bilo kakvog međunarodnog poretka, kao i nepoštovanje suvereniteta evropskih zemalja, s obzirom na to da ulaze u Evropu i otimaju evropske građane iz evropskih voda."

Krajem aprila, izraelske snage su napale više od 20 brodova iz Globalne flotile Sumud u blizini Krita, privodeći oko 180 aktivista. Aktivist Thiago Avila i Saif Abu Keshek kasnije su prebačeni u Izrael na ispitivanje, nakon čega su pušteni i deportovani poslije nekoliko dana provedenih u pritvoru.

Izrael čini zločine naočigled svih

Španski aktivista Javi Aparente izjavio je za Anadolu da se presretanje odvijalo na više brodova u međunarodnim vodama.

"Prije nešto više od tri sata, izraelske okupacione snage počele su ilegalno da se ukrcavaju i otimaju humanitarnu misiju Globalna flotila na njenom putu prema Gazi, koja prevozi isključivo civile i humanitarnu pomoć."

Kazao je da izraelske snage djeluju nekažnjeno i bez ikakvog obzira prema međunarodnom pravu.

"Izraelski režim se još jednom pretvara da je iznad svih vrsta međunarodnih zakona i savjesti te čini svoje zločine naočigled svih, jer znaju da je nivo nekažnjivosti koji su postigli na samom vrhu."

Aparente je rekao da je 10 do 12 čamaca već presretnuto te da se novi brzi gumeni čamci (RIB) približavaju drugim plovilima i odvode ih do brodova koji su veoma slični onima koji su ih ranije presreli.

Ovo neće biti kraj

Meagan Marie Dominguez, američka aktivistica na brodu "Kasr-i Sadabat", ponovila je da je flotila humanitarna misija koju vode civili.

"Mi smo radnici, civili, medicinski stručnjaci koji samo pokušavaju donijeti hranu, lijekove, hranu za bebe i pelene ljudima koji su pod blokadom posljednjih 17 lat. Ovo nije vojna akcija. Ovo nije ništa ilegalno."

Ona je za Anadolu izjavila da je ova misija zaštićena međunarodnim humanitarnim pravom, nazvavši presretanje "potpunim zločinom protiv čovječnosti".

"Kada hrana i lijekovi postanu zločin, svijet se mora preispitati, i moramo vidjeti šta možemo učiniti bolje kao ljudi na ovoj čitavoj planeti. Svi smo odgovorni jedni za druge."