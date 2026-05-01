Aktivisti humanitarne flotile Sumud prevoze se na aerodrom na Kritu odakle će biti vraćeni kućama – Humanitarna flotila je napadnuta u međunarodnim vodama kod Krita od strane izraelskih snaga rano u četvrtak, stotinama nautičkih milja od Gaze, gdje su trebali dostaviti humanitarnu pomoć

Aktivisti iz humanitarne flotile za Gazu, koja je ove sedmice bila na meti napada Izraela, prebacuju se na aerodrom na Kritu kako bi bili vraćeni u svoje matične zemlje, izvijestili su lokalni mediji u petak, prenosi Anadolu.

Ukupno 178 aktivista iz različitih zemalja, uključujući Grčku, prevezeno je u selo Atherinolakkos u Lasitiju, na istoku Krita, odakle će autobusom biti prevezeni na aerodrom Heraklion, izvijestila je televizijska kuća SKAI, pozivajući se na lokalne izvore.

S tog aerodroma aktivisti će biti vraćeni u svoje matične zemlje, dodaje se.

Globalna humanitarna flotila Sumud napadnuta je u četvrtak u blizini ovog grčkog ostrva, oko 600 nautičkih milja od svog odredišta, blokadom opustošene enklave Gaze.

Prvi brodovi flotile, koji su prevozili humanitarnu pomoć, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota isplovila sa italijanskog ostrva Sicilije 26. aprila, s ciljem da probije dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je uveo oštru blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na ivici gladovanja.

Izraelska vojska je u oktobru 2023. godine pokrenula brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno više od 172.000 i uzrokovano masovno uništenje širom ove opkoljene teritorije.