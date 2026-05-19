Od 1948. godine narod Gaze nije vidio normalan dan, u kojem može samo sjediti bez zvuka bombi, kazao je meksički aktivista Al Muatasem Belah Flores za Anadolu

Aktivista iz konvoja pomoći za Gazu: U stvarnom životu nema primirja Od 1948. godine narod Gaze nije vidio normalan dan, u kojem može samo sjediti bez zvuka bombi, kazao je meksički aktivista Al Muatasem Belah Flores za Anadolu

Aktivista humanitarne misije Globalna flotila Sumud, koja plovi prema Gazi, rekao je u utorak da u stvarnom životu nema primirja u palestinskoj enklavi, pozivajući ljude širom svijeta da progovore protiv izraelskih postupaka na blokiranoj teritoriji.

"U stvarnom životu nema primirja", rekao je meksički aktivista Al Muatasem Belah Alwiraikat Flores za Anadolu na jednom od brodova flotile.

"Možda čujemo za primirje u vijestima, ali u stvarnom životu to ne vidimo", dodao je.

Izraelska vojska nastavila je napade na Gazu uprkos primirju koje je na snazi od oktobra prošle godine, pri čemu je, prema Ministarstvu zdravstva Gaze, ubijeno najmanje 877 Palestinaca, a 2.602 ranjeno.

"Od 1948. godine narod Gaze nije vidio normalan dan, u kojem može samo sjediti bez da čuje zvuk bombi, ili bez da im okupatori uzimaju kuće", rekao je Flores.

On je kazao da to mora prestati te je posljednji izraelski napad na drugu flotilu pomoći prema Gazi kod grčkog ostrva Krit nazvao sramotom za Evropsku uniju.

Krajem aprila izraelska vojska napala je brodove flotile u međunarodnim vodama kod Kretе. U konvoju je tada bilo 345 učesnika iz 39 država, uključujući i državljane Turske.

"Mislim da je to sramota za EU jer pokazuje kako sarađuju s Izraelom i kako mu pomažu da uživa nekažnjivost", rekao je Flores.

"Mislim da je to zaista tužno i da to mora odmah prestati", dodao je, pozivajući ljude u drugim državama da izađu na ulice i podignu glas kako bi tražili kraj izraelskih kršenja, nazivajući praksu Tel Aviva činom piraterije.

Aktivista iz Argentine Lautaro Rivara nazvao je presretanje flotile kršenjem međunarodnog pomorskog prava.

Organizatori su rano u utorak saopćili da je Izrael zaplijenio sve brodove u konvoju pomoći.

"Čekamo više informacija o njihovom nezakonitom hapšenju", naveli su organizatori flotile u saopćenju na Telegramu.

Flotila, koja se sastoji od 54 broda, isplovila je u četvrtak iz turskog distrikta Marmarisa u novom pokušaju probijanja ilegalne izraelske blokade Gaze.

Izrael je od 2007. godine uveo razornu blokadu Pojasa Gaze, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika na rubu gladi.

Izraelska vojska je u oktobru 2023. pokrenula brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši preko 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.