Air France i Airbus proglašeni krivima za ubistvo iz nehata zbog avionske nesreće 2009. Sud je naredio Air Franceu i Airbusu da plate maksimalnu kaznu dozvoljenu zakonom za ubistvo iz nehata, u iznosu od 260.000 dolara svaki

Air France i Airbus proglašeni su krivima za ubistvo iz nehata zbog pada aviona na relaciji Rio - Pariz 2009. godine u kojem je poginulo 228 ljudi, uključujući 216 putnika, prema izvještajima medija u četvrtak, javlja Anadolu.

Apelacioni sud u Parizu proglasio je i francusku aviokompaniju i proizvođača komercijalnih aviona krivim za korporativno ubistvo iz nehata u vezi s incidentom koji se dogodio prije 17 godina, objavila je televizijska kuća BFMTV.

Pad aviona AIR France leta AF447, na putu od Rio de Janeira do Pariza, dogodio se 1. juna 2009. godine, kada se avion srušio u Atlantski okean, pri čemu je poginulo svih 228 ljudi u avionu - 216 putnika i 12 članova posade.

Sud je naložio Air Franceu i Airbusu da plate maksimalnu zakonom dozvoljenu kaznu za ubistvo iz nehata, u iznosu od 225.000 eura (260.000 dolara) svaki.

Presuda je uslijedila nakon preporuke tužilaštva, koje je 26. novembra 2025. godine zatražilo osuđujuće presude za evropskog proizvođača aviona i francusku aviokompaniju, kojima se obje sudilo za ubistvo iz nehata.

Dvije kompanije su oslobođene krivičnih optužbi u prvom stepenu u aprilu 2023. godine, uz priznanje građanske odgovornosti.