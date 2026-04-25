Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da Afganistan "predstavlja zajedničku domovinu svih Afganistanaca' i poziva pogođene da se vrate 's punim povjerenjem i mirom"

Afganistanska vlada poziva građane blokirane u Kataru da se vrate kući dok čekaju američke vize Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da Afganistan "predstavlja zajedničku domovinu svih Afganistanaca' i poziva pogođene da se vrate 's punim povjerenjem i mirom"

Afganistan je u subotu pozvao svoje građane koji su trenutno zaglavljeni u Kataru čekajući vize od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da se vrate kući, rekavši da je zemlja sigurna i gostoljubiva za sve, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Abdul Qahar Balkhi rekao je da su afganistanski državljani koji čekaju putovanje u Sjedinjene Američke Države navodno zamoljeni da se vrate u Afganistan ili da traže preseljenje u treću zemlju.

Balkhi je rekao da Afganistan "predstavlja zajedničku domovinu svih Afganistanaca" i pozvao pogođene da se vrate "s punim povjerenjem i mirom", naglašavajući da nijedan građanin nije primoran da ode iz sigurnosnih razloga.

Dodao je da oni koji žele da se presele negdje drugdje to mogu učiniti putem "legalnih i dostojanstvenih kanala" u odgovarajuće vrijeme.

Ministarstvo je navelo da je spremno sarađivati ​​s drugim zemljama u okviru bilateralnih konzularnih aranžmana kako bi se zaštitila prava afganistanskih građana u inostranstvu.

Hiljade Afganistanaca čekaju preseljenje u raznim zemljama otkako su talibani ponovo došli na vlast 2021. godine, a mnogi putuju kroz treće zemlje poput Katara i Pakistana kako bi dobili vize za preseljenje, posebno u SAD.