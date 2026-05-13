Aerodrom u Briselu izgubio 50.000 putnika u aprilu zbog rata na Bliskom istoku Više aviokompanija obustavilo letove zbog regionalne eskalacije i sigurnosnih zabrinutosti

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku uzrokovala je da Aerodrom u Briselu u aprilu izgubi oko 50.000 putnika, što odgovara gubicima zabilježenim i u martu, saopštio je u srijedu operater aerodroma.

Pad je povezan sa smanjenim brojem letova prema destinacijama u regionu, navodi se u saopštenju objavljenom u utorak.

"Trenutno nema letova za Tel Aviv i Dohu, a iako su letovi za Dubai i Abu Dhabi nastavljeni posljednjih sedmica, frekvencija je i dalje niža nego prošle godine. Ova situacija je ponovo rezultirala gubitkom od 50.000 putnika u aprilu", navodi se u saopštenju.

Uprkos tome, putnički saobraćaj na glavnom belgijskom aerodromu porastao je za 3,8 posto na godišnjem nivou u aprilu, premašivši 2,2 miliona putnika.

Teretni saobraćaj također je zabilježio rast, pa je aerodrom tokom mjeseca obradio 73.964 metričke tone tereta, što je više od šest posto u odnosu na april prošle godine.

Regionalne tenzije eskalirale su otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku vojnu kampanju protiv Irana, što je izazvalo odgovor Teherana prema Izraelu i američkim saveznicima u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Zbog regionalne eskalacije više aviokompanija obustavilo je letove prema Bliskom istoku i zaljevskim državama iz sigurnosnih razloga.