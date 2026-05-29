Aerodrom u Briselu će od 2028. godine dozvoliti tečnosti i elektroniku u ručnom prtljagu Glavni aerodrom u Belgiji objavio je da će novi skeneri održati sigurnost, a istovremeno olakšati sigurnosne provjere za putnike

Putnicima na belgijskom aerodromu u Briselu uskoro će biti dozvoljeno da drže tečnosti i elektronske uređaje u ručnom prtljagu tokom sigurnosnih provjera, kao dio velikog projekta modernizacije koji će početi sljedeće godine, javlja Anadolu.

Aerodrom u Briselu najavio je da će od 2028. godine biti instalirani novi skeneri za tijelo i CT skeneri za ručni prtljag, što će putnicima omogućiti da ostave laptope, tablete i tečnosti u svojim torbama tokom sigurnosnih provjera.

Prema novom sistemu, putnicima će biti dozvoljeno da nose tečnosti u posudama do dva litra, što značajno ublažava trenutna ograničenja.

Aerodrom je objavio da će radovi na novoj infrastrukturi za provjeru početi 2027. godine, a očekuje se da će prvi skeneri postati operativni 2028. godine.

Potpuna obnova sigurnosnih kontrolnih punktova pri odlasku planirana je za završetak do ljeta 2029. godine, kada se očekuje da će 19 novih traka za provjeru biti u funkciji.

Prema navodima aerodroma, početna faza testiranja skenera za tijelo počet će u junu.

Da bi se održao protok putnika tokom izgradnje, Briselski aerodrom planira izgraditi dodatnu privremenu platformu za provjeru opremljenu novom tehnologijom, prije nego što postepeno zamijeni postojeće kontrolne punktove.

"S ovom novom tehnologijom, ne samo da ćemo nastaviti osiguravati sigurnost, već ćemo i učiniti sigurnosnu provjeru još glatkijom i lakšom za naše putnike", rekao je izvršni direktor Briselskog aerodroma Arnaud Feist.

Važeća pravila sigurnosti u avijaciji uvedena 2006. godine ograničavaju putnike na nošenje maksimalno jedne litre tekućine u posudama ne većim od 100 mililitara, smještenim unutar prozirne plastične vrećice.