Abbas je uputio pisma liderima više prijateljskih i partnerskih država, Evropske unije, generalnom sekretaru Arapske lige i predsjedavajućem Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija

Abbas pozvao na hitnu međunarodnu intervenciju na Zapadnoj obali Abbas je uputio pisma liderima više prijateljskih i partnerskih država, Evropske unije, generalnom sekretaru Arapske lige i predsjedavajućem Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas pozvao je međunarodnu zajednicu na hitnu intervenciju kako bi bili zaustavljeni napadi izraelske vojske i izraelskih doseljenika na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema navodima palestinske novinske agencije WAFA, Abbas je uputio pisma liderima više prijateljskih i partnerskih država, Evropske unije, generalnom sekretaru Arapske lige i predsjedavajućem Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

U pismima je upozorio na, kako je naveo, opasnu eskalaciju napada izraelske vojske i naoružanih izraelskih doseljenika na Palestince na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući Istočni Jerusalem i Zapadnu obalu.

Abbas je naveo da su napadi doveli do pogibije i ranjavanja stotina civila, uništavanja imovine, paljenja kuća, vjerskih objekata i stabala, oštećenja poljoprivrednog zemljišta te napada na palestinska sela i naselja. Ustvrdio je da se takvi napadi odvijaju uz direktnu zaštitu i podršku izraelske vojske i vlade.

Palestinski predsjednik ocijenio je da nije riječ o izolovanim incidentima, već o sistematskoj izraelskoj politici čiji je cilj stvaranje nove stvarnosti na terenu kroz širenje naselja, intenziviranje napada doseljenika i slabljenje institucija Palestinske samouprave.

Prema njegovim riječima, takva politika namjerno potkopava mogućnost provedbe rješenja o dvije države, ugrožava sigurnost i stabilnost regiona te ima za cilj prisilno raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje.

Abbas je pozvao međunarodnu zajednicu da ispuni svoje pravne i moralne obaveze, izvrši pritisak na izraelsku vladu kako bi zaustavila napade doseljenika, osigura odgovornost počinilaca i obustavi sve aktivnosti izgradnje izraelskih naselja.

Također je zatražio provođenje relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući Rezoluciju 2334, kojom se potvrđuje da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nezakonita. Pozvao je i na osiguravanje međunarodne zaštite palestinskom narodu te poštivanje obaveza Izraela prema međunarodnom i međunarodnom humanitarnom pravu.

Abbas je ponovio opredijeljenost Palestine za pravedan i sveobuhvatan mir zasnovan na međunarodnim rezolucijama i rješenju o dvije države, uz odbacivanje nasilja i ekstremizma, poručivši da će palestinsko rukovodstvo nastaviti sarađivati sa svim međunarodnim partnerima na uspostavljanju sigurnosti, stabilnosti i mira u regionu.

Od početka izraelske vojne ofanzive na Pojas Gaze u oktobru 2023. godine, na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu značajno su pojačani izraelski upadi, hapšenja i napadi na palestinsko stanovništvo.