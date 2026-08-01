Ne smijemo dopustiti nekontrolirane masovne prelaske, poručili su u zajedničkom pismu

22 evropska lidera pozvala na hitne razgovore zbog migrantske krize u španskoj Ceuti Ne smijemo dopustiti nekontrolirane masovne prelaske, poručili su u zajedničkom pismu

Dvadeset i dva evropska šefa država i vlada pozvala su u subotu na hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog nedavne migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta u Sjevernoj Africi.

„Odlučni smo spriječiti krijumčare da dovode u pitanje integritet vanjskih granica Unije“, navodi se u zajedničkom pismu lidera.

Pismo, koje su predvodile Italija i Danska, upućeno je predsjedniku Evropskog vijeća Antoniju Costi, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen te irskom premijeru Micheálu Martinu, čija zemlja trenutno predsjedava Vijećem EU.

„Ne smijemo dopustiti nekontrolirane masovne prelaske, instrumentalizaciju migracija ili druge hibridne prijetnje koje bi stvorile percepciju da je nezakonit ulazak u Evropsku uniju moguć“, ističe se u pismu.