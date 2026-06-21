Pakistanski premijer, zajedno sa svojim katarskim kolegom, otvorio pregovore s ciljem implementacije Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog 17. juna

„Veliki napredak” u pregovorima s Iranom, kaže Vance na početku razgovora u Švicarskoj Pakistanski premijer, zajedno sa svojim katarskim kolegom, otvorio pregovore s ciljem implementacije Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog 17. juna

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je u nedjelju da je „u posljednjih nekoliko sati ostvaren veliki napredak” u pregovorima s Iranom te izrazio nadu da će „dodatni napredak” biti postignut u narednim satima, dok su razgovori između dvije strane počeli u Švicarskoj.

„U proteklih nekoliko sati već smo ostvarili veliki napredak i očekujem da će u narednim satima biti ostvaren dodatni napredak”, rekao je Vance u svom obraćanju prije početka pregovora u Burgenstocku.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, zajedno sa svojim katarskim kolegom šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom Al Thanijem, otvorio je pregovore s ciljem implementacije Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog 17. juna.

Vance je rekao da je cilj pregovora s Iranom „transformacija” Bliskog istoka.

Dodao je da bi, ako Iran bude spreman da se dugoročno odrekne ambicija vezanih za nuklearno oružje, SAD bio spreman temeljno transformirati odnose s Teheranom. „To je svakako naš cilj.”

„Ovo je historijski sastanak, kakav se nikada ranije nije održao izvan Islamabada, a u posljednjih nekoliko mjeseci nikada ranije iransko i američko rukovodstvo nisu se sastala na tako visokom nivou”, rekao je on.

Na pitanje o nastavku izraelskih kršenja primirja u Libanu, rekao je: „Vidjeli smo veliki napredak u posljednjih nekoliko dana u osiguravanju da primirje u Libanu opstane.”

„Ovakve stvari su uvijek pomalo haotične ako se vratite unazad i pogledate šta se dešavalo prije tri mjeseca, i uporedite s prije tri sedmice”, dodao je.