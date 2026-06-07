Uoči posjete Xija : Kina i Sjeverna Koreja produbljuju partnerstvo Prva posjeta kineskog predsjednika Sjevernoj Koreji u sedam godina dolazi usred promjenjive regionalne dinamike, uključujući produbljivanje veza Pjongjanga i Moskve

Kineski predsjednik Xi Jinping sastat će se sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom tokom svoje ključne posjete Pjongjangu, dok dvije strane nastoje ojačati veze, prema glasnogovorniku Ministarstva vanjskih poslova Pekinga Mao Ningu, javlja Anadolu.

Dvodnevna državna posjeta koja počinje u ponedjeljak je prvo Xijevo putovanje u Sjevernu Koreju u sedam godina i dolazi na Kimov poziv.

To će ujedno biti i prvo Xijevo putovanje u inostranstvo ove godine, koje ima za cilj produbiti odnose, promovisati razvoj i doprinijeti "miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu u regiji i svijetu u cjelini".

Kineski lider je posljednji put posjetio Sjevernu Koreju 2019. godine, postavši prvi kineski predsjednik u 14 godina koji je putovao u tu zemlju.

Sedamdesetdvogodišnjak je putovao u Pjongjang i 2008. godine kada je bio potpredsjednik, a Kimov otac, Kim Jong Il, bio je vođa Sjeverne Koreje.

Xi i Kim su se posljednji put sreli u septembru kada je Kim prisustvovao kineskoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice Dana pobjede Kine.

Xijevo putovanje dolazi u vrijeme promjenjive regionalne dinamike, uključujući jačanje veza između Pjongjanga i Moskve u okviru Sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu potpisanog 2024. godine, koji uključuje međusobne odbrambene obaveze.

Prošlog mjeseca, Xi je u Pekingu ugostio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u odvojenim, gotovo uzastopnim posjetama.

Bijela kuća je nakon posjete saopćila da su Xi i Trump potvrdili zajednički cilj denuklearizacije Sjeverne Koreje. Peking nije otkrio detalje razgovora, ali je rekao da Kina radi na "svoj način" ka "političkom rješenju" nuklearnog pitanja.

Kim Yo-jong, utjecajna sestra sjevernokorejskog lidera, izjavila je u nedjelju da je status zemlje kao države s nuklearnim oružjem "apsolutno nepovratan" i da je njen program nuklearnog oružja "nepovratan, odbacujući međunarodne napore usmjerene na denuklearizaciju".

Njena izjava uslijedila je nekoliko dana nakon što je Kim obećao da će proširiti sjevernokorejske nuklearne kapacitete "eksponencijalnom brzinom" i naglasio da je nuklearni status njegove zemlje "nepovratan".

Vrijeme Xijevog putovanja izazvalo je nagađanja o tome da li on namjerava djelovati kao posrednik između Trumpa i Kima.

Kina ostaje najvažniji ekonomski partner Sjeverne Koreje.

Trgovina između dvije zemlje porasla je na 2,79 milijardi dolara (2,4 milijarde eura) prošle godine, što je najviše od pandemije koronavirusa, i blizu je nivoa prije pandemije u 2019. godini.

Putnički željeznički saobraćaj između dvije zemlje nastavljen je u martu, označavajući šestogodišnju suspenziju izazvanu pandemijom, nakon čega je uslijedio nastavak direktnih letova Air Chine između glavnih gradova.

Ove godine obilježava se 65. godišnjica Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između Kine i Sjeverne Koreje - jedinog odbrambenog pakta koji Kina ima s bilo kojom nacijom.

Privreda Sjeverne Koreje porasla je procijenjenih 3,7 posto u 2024. godini, što je najveći rast u osam godina, prema podacima centralne banke Južne Koreje. Rast je potaknut snažnijim izvozom i napretkom u građevinskom i proizvodnom sektoru.