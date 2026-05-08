Trump dao EU-u rok do 4. jula da se počne pridržavati trgovinskog sporazuma Američki predsjednik upozorava na "mnogo više nivoe" tarifa u suprotnom

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u četvrtak EU da mora eliminisati svoje carine do 250. godišnjice američke nezavisnosti ili će se suočiti sa značajno višim trgovinskim barijerama, prenosi Anadolu.

„Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoju stranu historijskog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Turnberryju, u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikada“, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi Truth Social nakon telefonskog razgovora s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen.

On je ustvrdio da je u trgovinskom sporazumu koji su njih dvoje potpisali u Velikoj Britaniji prošle godine dato obećanje o smanjenju carina na nulu, što je obaveza za koju je rekao da ostaje neispunjena.

Predsjednik je napomenuo da je evropskim liderima dao rok do 4. jula 2026. godine da se usklade sa sporazumom. Ukoliko blok od 27 članica ne ispoštuje rok, Trump je zaprijetio eskalacijom američkih carina na „mnogo više nivoe“.

Sporazum iz Turnberryja, ispregovaran 27. jula 2025. godine, utvrđuje stopu od 15 posto na većinu evropskih izvoznih proizvoda u SAD u zamjenu za nulte carine na ključnu američku industrijsku i poljoprivrednu robu koja ulazi u EU. Iako je Evropski parlament u martu odobrio zakon o implementaciji glasovima 417-154, države članice nastavljaju pregovore o finalizaciji okvira zbog pratećih uslova.

Politico je u četvrtak, pozivajući se na osobu upoznatu sa sastankom, izvijestio da su razgovori između zastupnika EU-a i vlada o implementaciji sporazuma sa SAD-om završeni u srijedu navečer bez dogovora.

Trump je prošle sedmice izjavio da će Washington podići carine na 25 posto na automobile i kamione uvezene iz EU-a, navodeći da se blok nije uskladio s trgovinskim sporazumom.

Osim trgovine, američki predsjednik je rekao da su on i von der Leyen razgovarali o ratu u Iranu. „Složili smo se da režim koji ubija vlastiti narod ne može kontrolisati bombu koja može ubiti milione“, rekao je Trump, naglašavajući da su dvije strane „potpuno ujedinjene u stavu da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje“.

Nije bilo hitnog saopštenja iz Evropske komisije niti od Von der Leyen u vezi s telefonskim pozivom ili najnovijim ultimatumom američkog predsjednika.