Rusija i Ukrajina razmijenile zračne napade tokom noći, a obje strane izvještavaju o šteti

Rusija i Ukrajina izvještavaju o višestrukim žrtvama nakon noćnih napada Rusija i Ukrajina razmijenile zračne napade tokom noći, a obje strane izvještavaju o šteti

Rusija i Ukrajina su u subotu izvijestile o višestrukim žrtvama nakon noćnih zračnih napada.

Jedan mornar je poginuo kada su ukrajinski dronovi napali četiri civilna plovila u ruskom Taganroškom zaljevu tokom noći, rekao je guverner Rostova Jurij Sljusar na ruskoj platformi društvenih medija Max.

"Danas su plovila u Taganroškom zaljevu ponovo napadnuta dronom. Dogodila se tragedija - mornar na civilnom tehničkom plovilu je poginuo", rekao je.

Sa ukrajinske strane, Oleh Kiper, načelnik regionalne vojne uprave Odese, rekao je da su dvije osobe poginule u ruskom raketnom napadu.

"Prema preliminarnim informacijama, dvije osobe su poginule u raketnom napadu na Odesu. Jedna druga osoba, 24-godišnji muškarac, zadobio je rane od šrapnela", rekao je Kiper.

U odvojenoj izjavi na Telegramu, Ukrajinske snage za bespilotne sisteme tvrde da su pogodile najmanje 25 plovila u Azovskom moru, dok je Ukrajinski generalštab saopštio da je pogođen 21 tanker.

Odvojeno, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage izvele noćni napad na ukrajinske vojno-industrijske objekte u Kijevu i Odesi.

"Tokom noći, ruske oružane snage izvele su grupne napade koristeći precizno navođeno oružje dugog dometa, lansirano sa zemlje i iz vazduha, kao i dronove. Kao rezultat toga, pogođena su preduzeća ukrajinske vojne industrije u Kijevu koja se bave proizvodnjom i skladištenjem bespilotnih letjelica srednjeg i dugog dometa", navodi se.

Moskva je saopštila da su napadi također bili usmjereni na lučku infrastrukturu u gradovima Odesa, Čornomorsk i Izmail.

Prema Ministarstvu, među metama su bili Aerodron, koji proizvodi teške dronove dugog dometa, i Fanplit, koji sastavlja i skladišti dronove, a djeluje pod okriljem proizvođača šperploče i namještaja.

Ministarstvo je saopštilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljem Bačevsk u ukrajinskoj regiji Sumy.

Odvojeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na Telegramu izjavio da je Rusija tokom noći lansirala više od 120 dronova i 12 raketa, od kojih je oko polovina balističkih.

Zelenski je dodao da Ukrajina očekuje da će njeni partneri isporučiti pakete vojne pomoći dogovorene na nedavnom samitu NATO-a.

Tvrdnje nijedne strane nisu mogle biti nezavisno provjerene.