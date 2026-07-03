U Kijevu broj poginulih u ranijem napadu porastao na 30 nakon što su izvučena još 3 tijela

Žestoki noćni udari dronovima između Rusije i Ukrajine: Najmanje šestoro poginulih U Kijevu broj poginulih u ranijem napadu porastao na 30 nakon što su izvučena još 3 tijela

Rusija i Ukrajina su se u petak međusobno optužile za noćne napade u kojima je poginulo najmanje šest osoba, dok je 16 drugih povrijeđeno na obje strane, javlja Anadolu.

Ministarstvo odbrane Rusije ustvrdilo je da su njegove snage tokom noći oborile 179 dronova širom zemlje, u anektiranom Krimu, te iznad Azovskog i Crnog mora.

U ruskoj regiji Brjansk jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon napada „drona kamikaze“, objavio je regionalni guverner Jegor Kovalčuk na ruskoj mreži društvenih medija Max.

Guverner Belgoroda Aleksandar Šuvajev izjavio je da je jedna osoba poginula, a još jedna povrijeđena uslijed raketnog napada na ovu regiju.

Naveo je da je napad također oštetio energetsku infrastrukturu, što je izazvalo prekide u snabdijevanju strujom i vodom u nekoliko opština.

„Elektroenergetske kompanije marljivo rade na brzom otklanjanju štete; voda i struja bit će obnovljeni do kraja dana“, napisao je na Maxu.

S druge strane, Generalštab Ukrajine ustvrdio je na Telegramu da je Moskva lansirala 105 dronova i dvije vođene rakete, pri čemu su 82 drona i jedna raketa presretnuti.

U ukrajinskoj regiji Sumi, četiri osobe su poginule, a tri su povrijeđene nakon ruskog napada dronom na stambenu zgradu, objavio je regionalni guverner Oleh Hrihorov na Telegramu.

Deset ljudi je također povrijeđeno u ukrajinskoj regiji Dnipropetrovsk u noćnim napadima, naveo je guverner Oleksandr Hanža na Telegramu, dodajući da je napad oštetio civilnu infrastrukturu i nekoliko vozila.

– Raste broj poginulih u Kijevu

U međuvremenu, u Kijevu je broj poginulih u ranijem napadu porastao na 30, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

„Izvučena su još tri tijela“, navela je ova agencija na američkoj mreži društvenih medija Facebook.

Ukrajina je u četvrtak ustvrdila da je Moskva tokom noći lansirala 74 rakete i 496 dronova, pri čemu je Kijev bio glavna meta. Navedeno je da je 25 balističkih raketa i 12 jurišnih dronova pogodilo ciljeve na 33 lokacije, dok je pad krhotina prijavljen na 18 lokacija.

Kao odgovor na to, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage koristile precizno oružje dugog dometa lansirano iz zraka, s mora i kopna, kao i dronove, kako bi pogodile preduzeća odbrambene industrije te energetske i objekte za gorivo u Kijevu i okolini.