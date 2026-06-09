Državna televizija objavila je da su vladine trupe odbile napad velikih razmjera Huta u zapadnoj provinciji

Žestoke borbe između jemenskih vladinih snaga i Huta u Hodeidi Državna televizija objavila je da su vladine trupe odbile napad velikih razmjera Huta u zapadnoj provinciji

Žestoki sukobi izbili su između jemenskih vladinih snaga i Huta u zapadnoj provinciji Hodeida, objavila je u utorak jemenska državna televizija, javlja Anadolu.

Prema Al-Yemen TV-u, borbe su izbile nakon što su Huti pokrenuli napad velikih razmjera na vladine vojne položaje u okrugu Hays južno od provincije Hodeida.

Navedeno je da su vladine snage odbile napad i nanijele značajne žrtve i gubitke opreme napadačima. Nije objavljeno više detalja.

Nije bilo neposrednih komentara Huta o prijavljenim sukobima.

Borbe su se dogodile nekoliko dana nakon što su vladine Nacionalne snage otpora objavile smrt brigadnog generala Yahye Wahisha, komandanta njihove 1. brigade, u napadu bombom pored puta usmjerenom na njegov konvoj u obalnom gradu Al-Khokha na jugu Hodeide. Grupa je okrivila Hute za napad, dok pokret nije komentarisao optužbu.

Iako su glavne linije fronta uglavnom ostale zamrznute posljednjih godina, sporadični sukobi se nastavljaju uprkos primirju postignutom pod posredovanjem UN-a koje je značajno smanjilo neprijateljstva u aprilu 2022. godine.

Sukob u Jemenu je počeo nakon što su Huti zauzeli glavni grad Sanu i velike dijelove zemlje 2014. godine, što je izazvalo vojnu intervenciju predvođenu Saudijskom Arabijom u znak podrške međunarodno priznatoj vladi 2015. godine.

Uslijed rata su, prema podacima Ujedinjenih nacija, direktno i indirektno ubijene stotine hiljada ljudi, uništena je infrastruktura i izazvana je jedna od najgorih humanitarnih kriza na svijetu.