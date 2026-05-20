Tužitelji saopćili da se vjeruje da je majka skočila s 13. sprata s djecom u Toulonu

Žena i troje djece poginuli nakon pada s visokog nebodera u Francuskoj Tužitelji saopćili da se vjeruje da je majka skočila s 13. sprata s djecom u Toulonu

Žena i njeno troje djece pronađeni su mrtvi u srijedu nakon što su pali s 13. sprata stambene zgrade u Toulonu na jugoistoku Francuske, prema izvještaju emitera BFMTV.

Prema riječima javnog tužioca, vjeruje se da je žena skočila iz zgrade zajedno sa svoje troje djece.

"Majka, stara 38 godina, pokazivala je psihijatrijske i depresivne simptome, koji tek treba da budu potvrđeni", dodao je tužilac.

Njeno četvero druge djece navodno je bilo kod kuće kada su hitne službe stigle na lice mjesta.

"U ovoj fazi nema dokaza koji bi ukazivali na umiješanost treće strane", rekao je tužilac.

Pokrenuta je istraga o detaljima tragedije.