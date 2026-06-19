Razgovori u Burgenstocku neće biti održani kako je danas planirano, saopćilo je ministarstvo

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova: Otkazani pregovori SAD-a i Irana zakazani za petak Razgovori u Burgenstocku neće biti održani kako je danas planirano, saopćilo je ministarstvo

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova rano u petak saopćilo je da su otkazani pregovori između SAD-a i Irana koji su bili zakazani za taj dan.

"Razgovori u Burgenstocku neće biti održani kako je danas planirano", navelo je ministarstvo u saopćenju.



"Shodno tome, sastanak najavljen jučer se otkazuje."

Saopćenje je uslijedilo neposredno nakon što je Bijela kuća objavila da američki potpredsjednik JD Vance u četvrtak neće otputovati u Švicarsku, jer logistički detalji očekivanih tehničkih razgovora s Iranom još nisu riješeni.

Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski su u srijedu navečer potpisali "Islamabadski memorandum o razumijevanju", koji bi trebao otvoriti put za okončanje rata koji su Washington i Tel Aviv pokrenuli protiv Irana 28. februara.

Prema odredbama sporazuma, Iran će odmah ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreuz dok će SAD ukinuti svoju pomorsku blokadu, izjavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je također potpisao dokument u ulozi posrednika.