Zastupnici odobrili vladin protuprijedlog kojim se omogućava gradnja novih reaktora, a konačnu odluku donijet će građani na referendumu

Švicarski parlament podržao ukidanje zabrane izgradnje novih nuklearnih elektrana Zastupnici odobrili vladin protuprijedlog kojim se omogućava gradnja novih reaktora, a konačnu odluku donijet će građani na referendumu

Švicarski parlament odobrio je prijedlog vlade kojim bi bila ukinuta zabrana izgradnje novih nuklearnih elektrana, čime se ponovo otvara mogućnost korištenja nuklearne energije gotovo deset godina nakon što su birači podržali postepeno napuštanje nuklearne energije.

Predstavnički dom je u četvrtak podržao vladin protuprijedlog građanskoj inicijativi "Stop nestancima struje" (Stop the Blackout), nakon što je mjeru prethodno odobrio i Senat, prenosi švicarski javni servis Swissinfo.

Odluka znači da će švicarski građani na budućem referendumu odlučivati i o građanskoj inicijativi i o alternativnom prijedlogu vlade.

Parlamentarna podrška odnosi se na izmjene postojećeg zakonodavstva kojima bi bila ukinuta sadašnja zabrana izgradnje novih nuklearnih elektrana u Švicarskoj.

Tokom rasprave, švicarski ministar energetike Albert Rosti izjavio je da je očuvanje mogućnosti korištenja nuklearne energije neophodno za dugoročnu energetsku sigurnost zemlje.

Podrška prijedlogu uglavnom je došla od stranaka desnog centra i desnice, koje posljednjih godina sve više naglašavaju pitanja energetske sigurnosti usljed rasta potražnje za električnom energijom i nastojanja da se smanji ovisnost o fosilnim gorivima.

Stranke lijevog političkog spektra usprotivile su se prijedlogu, smatrajući da bi Švicarska trebala nastaviti ulagati u obnovljive izvore energije umjesto u novu nuklearnu proizvodnju.

Švicarska je odlučila postepeno odustati od nuklearne energije, a na referendumu održanom 2017. godine birači su podržali energetsku strategiju kojom je zabranjena izgradnja novih nuklearnih elektrana, dok je postojećim reaktorima omogućeno da nastave raditi sve dok ispunjavaju sigurnosne standarde.

Protivnici izmjena već pripremaju pravni i politički odgovor. Zelena stranka najavila je pokretanje referenduma protiv zakonskih promjena, što znači da će konačnu odluku o budućnosti nuklearne energije u zemlji donijeti građani Švicarske.