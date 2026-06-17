Švicarski parlament podržao inicijativu za odbrambeni sporazum s EU-om

İlayda Çakırtekin
17. juni 2026.•Ažuriranje: 17. juni 2026.
Švicarski parlament je u utorak odobrio prijedlog koji poziva na razmatranje mogućeg odbrambenog sporazuma s Evropskom unijom, u kontekstu promjena u evropskoj sigurnosnoj arhitekturi i postepenog povlačenja Sjedinjenih Američkih Država.
Senat je usvojio prijedlog koji je ranije odobrio i Predstavnički dom, a kojim se od vlade traži da započne pregovore s EU-om o sporazumu u oblasti sigurnosti i odbrane.
Zastupnici su naveli da bi Švicarska mogla učestvovati u zajedničkim nabavkama naoružanja s EU-om i razviti sigurnosnu politiku više usmjerenu na evropski kontinent, ističući da takva saradnja ne bi bila u suprotnosti s politikom neutralnosti zemlje.
Iako su senatori ocijenili da bi NATO predstavljao efikasniji savez u odnosu na EU u ovoj oblasti, Predstavnički dom je u svojoj verziji teksta izostavio NATO.
Senat je prijedlog usvojio tijesnom većinom od 21 glasa za i 20 protiv.