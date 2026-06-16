Parlament ovlastio vladu da rasporedi do 300 pripadnika koji služe u sastavu KFOR-a

Švicarska odobrila dodatne trupe za mirovnu misiju na Kosovu Parlament ovlastio vladu da rasporedi do 300 pripadnika koji služe u sastavu KFOR-a

Švicarski parlament odobrio je povećanje broja vojnika koji mogu biti raspoređeni u mirovni kontingent na Kosovu, izvijestio je u utorak Swissinfo, javlja Anadolu.

Ova odluka omogućava vladi da rasporedi do 300 pripadnika vojnog osoblja u kontingent Swisscoy koji služi u sastavu Snaga za Kosovo (KFOR) predvođenih NATO-om, što je povećanje u odnosu na prethodno ograničenje od 215 vojnika.

Prema mjeri koju su odobrila oba doma parlamenta, Savezno vijeće može, ukoliko bude potrebno, poslati dodatni kontingent od najviše 85 vojnika.

Glasanje je uslijedilo nakon što je parlament prošle sedmice odobrio produženje misije Swisscoy do 2029. godine.

Većina parlamentaraca tvrdila je da ovo raspoređivanje služi sigurnosnim i migracijskim interesima Švicarske, navodeći zabrinutost da bi nestabilnost na Zapadnom Balkanu mogla povećati migracijski pritisak na tu zemlju.

Odluka je donesena u kontekstu tenzija između kosovske srpske manjine na sjeveru i vlade u Prištini.

Švicarska učestvuje u KFOR-u preko svog kontingenta Swisscoy od 1999. godine. Ovo raspoređivanje je, prema izvještajima, najveća inostrana misija Švicarske vojske.

NATO je u petak objavio da planira smanjiti svoje mirovne snage KFOR-a na Kosovu sljedeće godine.

Trenutno je u ovoj misiji raspoređeno oko 4.600 vojnika.