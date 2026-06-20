Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Naqvi otputovao je u Teheran u subotu kako bi razgovarao o narednoj fazi pregovora s iranskim rukovodstvom, kažu izvori za Anadolu

Švicarska će biti domaćin razgovora između SAD-a i Irana u roku od dva dana Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Naqvi otputovao je u Teheran u subotu kako bi razgovarao o narednoj fazi pregovora s iranskim rukovodstvom, kažu izvori za Anadolu

Očekuje se da će razgovori na tehničkom nivou između SAD-a i Irana početi u Švicarskoj „za dan ili dva“, rekli su u subotu za Anadolu izvori iz pakistanske vlade, prenosi Anadolu.

„Pakistan je, zajedno s drugim posrednicima, u kontaktu s obje strane za koje se očekuje da će se sastati u Švicarskoj za dan ili dva kako bi započeli narednu fazu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju“, izjavio je izvor blizak procesu medijacije.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi otputovao je u Teheran u subotu kako bi razgovarao o narednoj fazi pregovora s iranskim rukovodstvom, potvrdili su iranski državni mediji i pakistanski izvori.

Iran je bio odgodio razgovore na tehničkom nivou sa SAD-om u znak protesta protiv „kontinuiranih“ izraelskih kršenja prekida vatre u Libanu.

Potpisivanje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana stvorilo je preduslove za direktne razgovore u Švicarskoj.

SAD i Iran trebali su održati razgovore u Švicarskoj u petak kako bi započeo pregovarački period od 60 dana.

Nakon osiguravanja prekida vatre 8. aprila, Pakistan je 12. i 13. aprila bio domaćin direktnih razgovora na najvišem nivou između dviju nacija otkako su prekinule diplomatske odnose 1979. godine.