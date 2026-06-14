Referendum se održava u trenutku kada je stanovništvo Švicarske poraslo sa 7,3 miliona u 2002. na 9,1 milion u 2025. godini

Švicarci glasaju na referendumu o prijedlogu ograničavanja broja stanovnika na 10 miliona Referendum se održava u trenutku kada je stanovništvo Švicarske poraslo sa 7,3 miliona u 2002. na 9,1 milion u 2025. godini

U Švicarskoj je počelo glasanje o prijedlogu kojim bi se broj stanovnika u zemlji ograničio na deset miliona, inicijativi koja je izazvala široku javnu raspravu.

Švicarski građani glasaju o prijedlogu pod nazivom "Ne Švicarskoj od deset miliona stanovnika", koji podržava desničarska Švicarska narodna stranka.

Biračka mjesta otvorena su u 10 sati po lokalnom vremenu i bit će zatvorena u podne, dok je većina birača svoje glasove već dostavila putem pošte.

Prve projekcije rezultata očekuju se kasnije tokom poslijepodneva, dok se konačni rezultati očekuju u večernjim satima.

Prijedlog, poznat kao Inicijativa za održivost, ima za cilj spriječiti da stalna rezidentna populacija Švicarske premaši deset miliona prije 2050. godine. Zagovornici tvrde da je brzi rast stanovništva pogoršao nestašicu stanova, opteretio transportne mreže i povećao pritisak na javne usluge.

Referendum se održava u trenutku kada je stanovništvo Švicarske poraslo sa 7,3 miliona u 2002. na 9,1 milion u 2025. godini, što predstavlja povećanje od gotovo 25 posto, prema zvaničnim podacima.

Protivnici, uključujući Federalno vijeće, parlament, poslovne grupe i sindikate, upozoravaju da bi ograničavanje imigracije moglo produbiti nedostatak radne snage u sektorima koji se već bore da regrutuju osoblje.