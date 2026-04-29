Švedski premijer: SAD-u nedostaje "koherentna strategija" u iranskom sukobu

Švedski premijer Ulf Kristersson u srijedu je izjavio da Sjedinjene Američke Države, čini se, nemaju jasnu i dosljednu strategiju u ratu s Iranom, što je dodatno pojačalo kritike evropskih lidera, javlja Anadolu.

U razgovoru za Švedski radio, Kristersson je rekao da nije jasno kako Washington namjerava postići svoj navedeni cilj sprečavanja Irana da nabavi nuklearno oružje.

"Trenutno se mučim da vidim bilo kakvu koherentnu strategiju iza ovoga", rekao je Kristersson, dovodeći u pitanje smjer američkog pristupa.

Njegove primjedbe uslijedile su u trenutku kada su i drugi evropski lideri izrazili zabrinutost zbog smjera sukoba.

U ponedjeljak je njemački kancelar Friedrich Merz kritikovao SAD zbog nedostatka "strategije izlaska" iz iranskog rata, tvrdeći da je Washington bio ponižen tokom pregovora s Teheranom.

Ranije je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao na ozbiljniji i dosljedniji pristup.

"Ovo nije predstava. Govorimo o ratu i miru i životima muškaraca i žena", rekao je Macron, dodajući: "I možda ne biste trebali govoriti svaki dan. Trebali biste jednostavno pustiti da se stvari smire."

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, što je navelo Teheran da odgovori napadima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Perzijskog zaljeva.

Prekid vatre proglašen je 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili razgovori održani u Islamabadu 11. i 12. aprila, ali su pregovori završeni bez dogovora.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je rekao da je primirje produženo na zahtjev Pakistana u iščekivanju prijedloga Teherana.

U ponedjeljak je signalizirao da vjerovatno neće prihvatiti najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata nakon što je Teheran predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, dok je pitanja o svom nuklearnom programu ostavio za kasnije pregovore.