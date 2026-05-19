Švedska ulaže milijarde u mornaricu: Kupuje četiri francuske fregate za jačanje NATO sposobnosti Vlada tvrdi da će ratni brodovi ojačati sigurnost Baltičkog mora i poboljšati švedske NATO sposobnosti

Švedska će kupiti četiri nove fregate od francuske odbrambene kompanije Naval Group u jednoj od najvećih vojnih investicija zemlje u posljednjih nekoliko decenija, objavio je u utorak premijer Ulf Kristersson, javlja Anadolu.

Kristersson je na konferenciji za novinare, prema švedskoj televiziji SVT, rekao da su odabrani brodovi oni koji najbolje odgovaraju švedskim zahtjevima.

Te nove fregate tipa FDI značajno će proširiti švedske pomorske i zračne odbrambene sposobnosti, uključujući zaštitu od borbenih aviona i balističkih raketa.

To je "jedna od najvećih odbrambenih investicija" otkako je Gripen - laki jednomotorni supersonični višenamjenski borbeni avion - uveden 1980-ih, rekao je Kristersson, dodajući da bi kupovina utrostručila švedske protivavionske sposobnosti u usporedbi sa sadašnjim nivoima.

"Ovom odlukom, uvjeren sam da Švedska sada doprinosi značajno većoj sigurnosti Baltičkog mora u budućnosti", dodao je.

Vrhovni komandant Michael Claesson rekao je da će brodovi omogućiti Švedskoj da efikasnije učestvuje u budućim NATO operacijama izvan baltičke regije.

Ministar odbrane Pal Jonson rekao je da je brza isporuka bila ključni faktor u odabiru Francuske, napominjući da Pomorska grupa već ima gotov dizajn broda.

Očekuje se da će pregovori između švedskih i francuskih vlasti uskoro početi. Isporuke bi trebale početi 2030. godine tempom od jedne fregate godišnje, objavio je SVT.

Procijenjeni trošak je oko deset milijardi švedskih kruna (više od milijardu dolara ili više od 920 miliona eura) po brodu.