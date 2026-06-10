Novi zakon ograničava status azila na privremene dozvole i ukida put do stalnog boravka za nove podnosioce zahtjeva

Švedska ukida stalni boravak za nove izbjeglice i tražioce azila Novi zakon ograničava status azila na privremene dozvole i ukida put do stalnog boravka za nove podnosioce zahtjeva

Švedski parlament usvojio je zakon koji je podržala vlada, a kojim se ukidaju stalne dozvole boravka za izbjeglice i određene druge kategorije migranata, prema izvještaju Radija Švedska u srijedu, javlja Anadolu.

Prema novom zakonu, od 12. jula tražiocima azila i nekim drugim migrantskim grupama će se izdavati samo privremene dozvole boravka.

Iako su privremene dozvole već standard u Švedskoj, reforma uklanja mogućnost da ove grupe u budućnosti dobiju stalni boravak.

Vlasti su saopćile da promjena neće uticati na osobe koje već imaju stalne dozvole boravka.

Zakon je u utorak odobrio parlament kao dio širih promjena švedske migracijske politike.